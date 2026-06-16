Pronostico Repubblica Ceca-Sudafrica: ad Atlanta è già ultima spiaggia

Repubblica Ceca-Sudafrica è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 18:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Repubblica Ceca e Sudafrica sono uscite entrambe con le ossa rotte dalla prima giornata della fase a gironi e un’altra sconfitta rischia di essere deleteria. Se non vogliono fare le valigie in anticipo e tornare mestamente a casa sia gli uomini di Miroslav Koubek sia quelli di Hugo Broos hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria.

Iniziamo coi Bafana Bafana, il cui KO nella gara inaugurale di fronte in un Azteca che ribolliva di entusiasmo per il Messico padrone di casa era abbastanza scontato. Il 2-0 finale va strettissimo a El Tri, che aggiustando un po’ la mira avrebbe vinto con uno scarto sicuramente maggiore. Il Sudafrica in qualche modo ha provato ad uscire dalla pressione messicana ma i risultati sono stati oltremodo disastrosi: il gol di Quinones che ha sbloccato il match dopo nove minuti nasce da un vistoso errore in disimpegno del centrocampista centrale Sithole, deputato a costruire dal basso. Saltato immediatamente il piano gara, i Bafana Bafana non si sono mai resi pericolosi (0.07 xG creati) e l’espulsione dello stesso Sithole – da dimenticare la gara del giocatore del Tondela – ha di fatto reso la partita ancora di più un tiro al bersaglio.

Dopo poco è arrivato il raddoppio del Messico con Raul Jimenez e la selezione di Broos ha chiuso addirittura in nove: anche Zwane al minuto 89 è finito anzitempo sotto la doccia, castigato dal severissimo arbitro brasiliano Pereira Sampaio.

Cechi troppo timidi all’esordio

E se i limiti tecnici del Sudafrica erano ben noti, dalla Repubblica Ceca ci si aspettava qualcosa di diverso. Troppo timidi nell’esordio con la Corea del Sud Schick e compagni, dominati nel possesso (62% contro 38%) ed anche in termini di occasioni create. Esplicativo il dato degli xG attesi: 2.30 per gli asiatici, solo 0.83% per i cechi.

Agli uomini di Koubek è mancato ritmo e l’atteggiamento eccessivamente speculativo ha finito per isolare lo stesso Schick, quasi mai pericoloso. Eppure la Repubblica Ceca aveva trovato il gol del vantaggio a inizio ripresa con Krejci, bravo ad approfittare della lunghissima rimessa laterale di Coufal. Una rete che non ha cambiato l’inerzia della sfida: la Corea del Sud ha continuato a martellare ed ha ribaltato tutto nel giro di 13 minuti, prima con Hwang In-beom e poi con Hyeon-gyu Ho (2-1). Koubek difficilmente rivoluzionerà la formazione contro il Sudafrica: uno di quelli che rischiano il posto è Sulc, tra i più deludenti contro i Bafana Bafana. Dalla panchina scalpita Hlozek, che venerdì scorso ha rilevato proprio il trequartista del Lione. Dall’altro lato, Broos dovrà rinunciare agli squalificati Sithole e Zwane e una delle novità potremmo vederla in attacco, dove a supportare Foster sarà uno tra Makgopa e Rayners, quest’ultimo impalpabile all’Azteca.

Come vedere Repubblica Ceca-Sudafrica in diretta tv e in streaming

La sfida tra Repubblica Ceca e Sudafrica è in programma giovedì alle 18:00 (ora italiana) al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Comparazione quote

La vittoria della Repubblica Ceca è quotata a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.78 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet.

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Il pronostico

Nonostante la brutta prestazione dell’esordio, il gap tecnico e fisico a favore della Cechia è evidente. Contro un Sudafrica incerottato, privo di due titolari per squalifica e mentalmente fragile dopo il tiro al bersaglio subito all’Azteca contro il Messico, gli uomini di Koubek hanno l’esperienza necessaria per imporsi e prendersi i tre punti vitali. Entrambe le selezioni hanno palesato scompensi enormi in fase di creazione (xG ampiamente sotto l’1.00 per entrambe al debutto). Inoltre, il Sudafrica è reduce da ben tre Under 2.5 consecutivi e difficilmente assisteremo a un match spettacolare o ricco di colpi di scena offensivi.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Sudafrica

REPUBBLICA CECA (3-4-3): Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Provod, Schick, Sulc.

SUDAFRICA (5-3-2): Williams; Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Mbatha, Adams; Foster, Rayners.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0