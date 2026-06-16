Pronostico Inghilterra-Croazia: duello per il primo posto nella fornace texana

Inghilterra-Croazia è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca mercoledì alle 22:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Inferiore probabilmente soltanto a Francia e Spagna, l’Inghilterra ha ormai raggiunto un livello tale da essere considerata una delle più accreditate contender per la vittoria della Coppa del Mondo.

Ma i tempi sono davvero maturi affinché “il calcio possa tornare a casa”, come cantano i tifosi inglesi alla vigilia di ogni grande torneo internazionale? Questo resta tutto da vedere, perché la nazionale dei Tre Leoni ultimamente ha spesso fallito a pochi passi dal traguardo. Negli Europei 2020 e 2024, ad esempio, Kane e compagni sono arrivati in entrambe le occasioni a giocare la finale, per poi arrendersi a Italia – nonostante giocassero nel loro tempio di Wembley – e Spagna.

Il capro espiatorio di quelle delusioni è stato l’ex ct Southgate, a cui la federazione ha dato il benservito subito dopo Euro 2024. Tra le principali critiche mosse al vecchio selezionatore, delle scelte tattiche eccessivamente conservative e la gestione non ottimale dei numerosi talenti offensivi di cui dispone questa selezione, che in passato non aveva probabilmente mai avuto un’abbondanza tale.

Per tornare a vincere e mettere fine a un digiuno che dura addirittura dal 1966 (unico Mondiale vinto dagli inglesi), la FA ha deciso di consegnare le chiavi della nazionale a un ct non autoctono, Thomas Tuchel, terzo straniero sulla panchina dei Tre Leoni dopo Eriksson e Capello. Un allenatore che, pur non avendo mai ricoperto il ruolo di selezionatore, conosce bene la Premier League e di conseguenza il calcio inglese, avendo vinto una Champions League con il Chelsea nel 2021.

Tuchel saprà reggere la pressione?

L’impatto di Tuchel è stato immediato: l’Inghilterra ha dominato le qualificazioni in modo quasi imbarazzante, collezionando soltanto vittorie (8 su 8), segnando 22 gol e non subendone neppure uno in un girone non proprio morbidissimo, che comprendeva pure le ostiche Albania e Serbia.

Nelle amichevoli pre-Mondiale però l’Inghilterra è apparsa meno famelica. Al di là degli abbordabili test di inizio giugno con Nuova Zelanda (1-0) e Costa Rica (3-0), lo scorso marzo sono arrivati una sconfitta con il Giappone (0-1) e un pareggio con l’Uruguay del Loco Bielsa. Insomma, prima di giudicare il lavoro di Tuchel bisognerà attendere match più probanti ed il Mondiale capita proprio a fagiolo. Di sicuro l’ex tecnico di Borussia Dortmund, PSG e Chelsea dovrà saper convivere con la pressione. Soprattutto dopo alcune scelte, a livello di convocazioni, che hanno fatto discutere parecchio.

Tuchel, infatti, ha deciso di lasciare a casa giocatori del calibro di Palmer, Alexander-Arnold e Foden, reduci da annate non esaltanti ma le cui qualità sono indubbie. Una bella responsabilità, specie se le cose in Nordamerica non dovessero andare bene.

L’Inghilterra al Mondiale ha l’obbligo di partire forte, visto che l’esordio è con la Croazia, giunta rispettivamente seconda e terza negli ultimi due Mondiali. Nel 2018 in Russia, guarda caso, furono proprio i croati a fare fuori la nazionale dei Tre Leoni al termine di una drammatica semifinale.

Il modulo scelto da Tuchel è il 4-2-3-1, ma i dubbi di formazione non sono pochi. Sulla trequarti Bellingham dovrebbe vincere il ballottaggio con Rogers (molto apprezzato da Tuchel per il suo lavoro in fase di non possesso), mentre il ruolo di esterno sinistro alto se lo contendono Gordon (appena passato dal Newcastle al Barcellona) e Rashford, la cui esperienza in blaugrana è invece appena terminata. Anche dietro il ct sembra avere delle perplessità, con Stones, Guéhi e Konsa in lizza per due posti. In mezzo giocheranno Anderson, per il quale il Forest ha appena rifiutato una proposta da oltre 120 milioni da parte del Manchester City, e Rice. Terminale offensivo – chi se non lui – Harry Kane, la solita macchina da gol implacabile.

Croazia “anziana” ma sempre temibile

Quando si parla della Croazia si ha ormai la sensazione che il meglio sia alle spalle di questa selezione, anche se puntualmente arriva la smentita. Sì, è vero, i Vatreni sono una delle squadre più anziane di questo torneo, con tanti over 30 in rosa – a cominciare dall’immenso Modric, che di anni ne ha 40 – ma con loro bisognerà fare in qualche modo i conti. Fosse solo per la grande esperienza che possono mettere sul piatto.

In panchina c’è sempe lui, l’eroe del 2018 e del 2022, Zlatko Dalic, in Croazia praticamente un’istituzione. Modric e compagni si sono qualificati stravincendo il proprio girone davanti alla Repubblica Ceca e da imbattuti (22 punti in 8 gare). Tra marzo e giugno hanno pure giocato delle amichevoli contro squadre di un certo livello, non riuscendo tuttavia a tenere la porta inviolata. KO con Brasile e Belgio e vittorie con Colombia e Slovenia. Dalic ha fatto diversi esperimenti, uno tra tutti il passaggio alla difesa a tre, ma non sembra essere pronto ad attuare questa novità tattica.

Il modulo che sceglierà al Mondiale sarà il collaudato 4-2-3-1 (o al massimo 4-3-3), inevitabile visti i ritorni dai rispettivi infortuni di due pilastri come Gvardiol e Kovacic. L’età media, come dicevamo prima, è molto alta: oltre a Modric, abbiamo due veterani come Perisic e Kramaric, ma anche l’atalantino Mario Pasalic ha superato i 30. Le nuove leve che potrebbero avere maggiore spazio sono Baturina, brillante nella seconda parte di stagione con il Como, e l’interista Sucic. Occhio anche a Vlasic, altro giocatore che ha fatto benissimo in Serie A con il Torino.

Come vedere Inghilterra-Croazia in diretta tv e in streaming

Inghilterra-Croazia è in programma mercoledì alle 22:00 (ora italiana) all’AT&T Stadium di Arlington, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Inghilterra-Croazia anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

Il caldo pomeridiano del Texas, l’importanza della prima gara del girone e l’approccio tattico di Tuchel (che bada prima di tutto a non scoprirsi) lasciano presagire una partita a scacchi. Entrambe le squadre eviteranno di allungarsi prematuramente per non consegnare il fianco alle ripartenze avversarie. Le fatiche fisiche legate alla temperatura e la fase di studio iniziale potrebbero congelare il punteggio nella prima frazione di gioco. È altamente probabile che le due squadre rientrino negli spogliatoi sul risultato di parità prima di tentare il tutto per tutto nella ripresa. Ipotizziamo in ogni caso una vittoria dell’Inghilterra, decisa da una fiammata di Kane o Bellingham all’interno di una gara non necessariamente prolifica.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Croazia

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Guéhi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic; Mario Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0