Pronostico Ghana-Panama, dentro o fuori: il pareggio non serve a nessuno

Ghana-Panama è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì all’01:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In un girone in cui l’Inghilterra dovrebbe – in teoria – fare la parte del leone e dove la Croazia probabilmente arriverà seconda, Ghana e Panama hanno oggettivamente poche possibilità di superare il turno ed avanzare alla fase ad eliminazione diretta. Nella migliore delle ipotesi, una delle due chiudendo al terzo posto potrebbe ambire al ripescaggio tra le otto migliori terze. In ogni caso, quello che andrà in scena al BMO Field di Toronto è già uno scontro esistenziale: una sconfitta, in tal senso, sarebbe deleteria per entrambe, dal momento che poi sarebbero costrette a fare risultato contro le due più forti del girone.

I bookmaker danno qualche chance in più al Ghana, che non sarà più quello di due decenni fa – la squadra che, per intenderci, andò a un passo dalla semifinale nell’edizione 2010 – ma che comunque sembra avere qualcosa in più rispetto ai centramericani in termini di qualità della rosa.

Le Black Stars, tuttavia, hanno vissuto un pre-Mondiale incredibilmente caotico, con l’esonero del commissario tecnico Otto Addo a pochi mesi dall’inizio della rassegna iridato. Le quattro sconfitte di fila subite nelle amichevoli con Giappone, Corea del Sud, Austria e Germania (ben 10 gol complessivi incassati) hanno fatto suonare diversi campanelli d’allarme. La federazione è corsa ai ripari, affidandosi a un selezionatore esperto come il portoghese Carlos Queiroz, al suo quinto Mondiale alla guida di una rappresentativa.

Black Stars tra scossone in panchina e infortuni

Il problema è che l’allenatore lusitano è in carica da troppo poco tempo per poter cambiare subito i connotati di questo Ghana. Non a caso si sono registrati numerosi esperimenti, anche all’interno della stessa partita, nell’ultima amichevole disputata a inizio giugno contro il Galles a Cardiff e terminata 1-1.

Nel primo tempo si è visto il solito blocco basso vulnerabile, con un pressing mal coordinato ed inefficace, come lo era stato spesso nella precedente gestione di Addo. Nella ripresa, invece, Queiroz ha alzato un po’ il baricentro, è migliorato sensibilmente pure il pressing e ne hanno giovato i terzini, più protetti. Il ct, a differenza del suo predecessore, dovrebbe optare per una difesa a quattro ma è lo stato di forma non eccellente di alcuni tra gli uomini più importanti a preoccupare. Il centrocampista Partey, ad esempio, non è al meglio fisicamente, ha raggiunto il gruppo in ritardo per problemi burocratici e probabilmente non scenderà in campo nella gara con Panama.

Uno dei più talentuosi della rosa, Kudus, non ha giocato con il Tottenham da gennaio ed ha rinviato l’operazione al bicipite femorale per poter partecipare al Mondiale. Le speranze dei tifosi ghanesi, oltre a Inaki Williams e all’eterno Jordan Ayew, sono riposte principalmente in Semenyo, fortissimo esterno acquistato in inverno dal Man City per 75 milioni di euro. Lui e l’atalantino Sulemana, insieme a Thomas-Asante (quest’ultimo appena promosso in Premier League con il Coventry), avranno il compito di supportare Ayew – l’attaccante del Leicester ha giocato da titolare in poco più della metà delle partite di una squadra retrocessa in League One – nella sfida di Toronto.

Panama più matura rispetto al 2018

Per quanto riguarda Panama, questa sarà la seconda partecipazione ad un Mondiale dopo la storica qualificazione a Russia 2018. La Marea Roja stavolta punta a superare quantomeno la fase a gironi ma il sorteggio non è stato clemente, sebbene rispetto a 8 anni fa questa selezione dà l’impressione di essere più forte, matura ed equilibrata.

Basta vedere l’impennata che i Canaleros hanno avuto nel ranking FIFA, passando in sei anni dall’81esima posizione alla 29esima di fine 2025. Gran parte del merito di questa crescita è del ct spagnolo Thomas Christiansen, dal 2020 al timone della nazionale centramericana: il suo 3-4-3 ha portato a risultati dignitosissimi, come la finale della CONCACAF Gold Cup 2023 e della Nations League 2024, nonché la qualificazione ai quarti di finale dell’ultima Copa America. Lo stile di gioco adottato è abbastanza pragmatico: difesa organizzata, transizioni rapide e molta fisicità. Il ncentrocampo è formato da Godoy, abile nel recupero palla, e da Carrasquilla, capace di sfruttarla al meglio. Davanti, Ismael Diaz e José Rodriguez sono due attaccanti veloci e precisi nel tiro.

Una squadra in missione, dunque, che vuole provare a sorprendere e soprattutto a migliorare il risultato del 2018. Nelle amichevoli di preparazione al Mondiale Panama ha sì incassato un severo 6-2 contro il Brasile, ma nelle due gare successive ha battuto 4-2 la Repubblica Dominicana e pareggiato 1-1 con la Bosnia. Il giocatore più rappresentativo? Il terzino Murillo, che gioca nel Besiktas e che vanta più di 90 presenze con la Marea Roja.

Come vedere Ghana-Panama in diretta tv e in streaming

Ghana-Panama è in programma nella notte tra mercoledì e giovedì all’01:00 (ora italiana) al BMO Field di Toronto, in Canada, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Entrambe sanno che il pareggio serve a poco e che bisogna rischiare per vincere. La fragilità difensiva del Ghana unita alle transizioni rapide e letali di Panama garantisce una partita mossa, con un numero complessivo di reti compreso tra le due e le quattro marcature. I bookmaker favoriscono il Ghana per il nome sulla maglia, ma Panama arriva più matura, senza i cerotti di Kudus e Partey, e con un’identità tattica definita da sei anni di gestione Christiansen. I Canaleros hanno tutto per strappare almeno un pareggio o addirittura il bottino pieno.

Le probabili formazioni di Ghana-Panama

GHANA (4-2-3-1): Ati-Zigi; Seidu, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Owusu; Semenyo, Sulemana, Thomas-Asante; J. Ayew.

PANAMA (3-4-2-1): Mosquera; Harvey, Cordoba, Andrade; Murillo, Godoy, Carrasquilla, Davis; J. Rodriguez, Diaz; Waterman.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2