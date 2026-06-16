Pronostici Uzbekistan-Colombia: marcatore e tiri in porta

Pronostici Uzbekistan-Colombia: la squadra di Fabio Cannavaro affronta un debutto complicato. Ecco i nostri uomini

La squadra di Fabio Cannavaro ha un debutto complicato contro la Colombia. Una squadra importante, quella sudamericana, con uomini che giocano in Europa e che soprattutto fanno la differenza.

Certo, non tutti sono giovanissimi – come quelli che ha l’ex capitano dell’Italia in rosa – ma hanno qualità tecniche clamorose. Senza andare avanti con preamboli che sappiamo non vi interessano nulla, andiamo a vedere insieme quelli che sono secondo noi gli uomini che possono essere decisivi.

Pronostici Uzbekistan-Colombia: ecco gli uomini decisivi

Luis Suarez è un attaccante dello Sporting che ha fatto una stagione straordinaria. Ha anche segnato nella penultima amichevole della Colombia e, a dire il vero, ha chiuso la propria annata con sette gol nelle ultime sette partite giocate. Un mostro. E che vive uno straordinario momento di forma. Insomma, un elemento che potrebbe continuare su questa scia.

Luis Diaz del Bayern Monaco lo conosciamo, invece. Sappiamo quali sono le sue qualità tecniche e fisiche e sappiamo quello che può dare a questa squadra. Un elemento di assoluto valore dal quale ci aspettiamo almeno due conclusioni dentro lo specchio della porta. Due tiri anche per il grande vecchio di questa squadra James Rodriguez (senza rischi semmai potreste sceglierne solamente uno). Nonostante non sia giovanissimo, i piedi rimangono quelli. Anche Shomurodov, in casa Uzbekistan, è un nome che da queste parti conosciamo. Sicuramente è il migliore della sua squadra. Riesce sempre a rendersi pericoloso – anche se molto spesso lavora soprattutto per i compagni – però, nonostante questo, una conclusione dentro i pali ce la possiamo serenamente aspettare.

Prima del riepilogo un altro consiglio: occhio a James Rodriguez (batte tutto quello che non si muove in campo) che potrebbe anche regalare un assist.

Insomma: Suarez marcatore plus, Luis Diaz over 1,5 tiri in porta plus, James Rodriguez 1,5 e Shomurodov 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 9,92 volte la posta.