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Pronostici Repubblica Ceca-Sudafrica: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Repubblica Ceca-Sudafrica: due squadre battute alla prima uscita alla ricerca dei primi punti. Le nostre scelte

Servono punti per sperare di andare avanti. Sì, perché Repubblica Ceca e Sudafrica al debutto in questo Mondiale hanno perso e quindi devono rifarsi. Mica semplice. Certo, vedendo poi quelle che sono state le prestazioni, c’è una squadra favorita. Quella europea.

Pronostici Repubblica Ceca-Sudafrica
Pronostici Repubblica Ceca-Sudafrica: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Contro il Messico, infatti, il Sudafrica praticamente non è mai entrato in gara. I padroni di casa hanno fatto il bello e il cattivo tempo mentre da parte dei sudafricani non c’è stata mai nessuna reazione. La Repubblica Ceca (almeno) era riuscita a sbloccare la partita, poi si è fatta ribaltare. Però dei segnali ci sono stati e sono quelli che noi prendiamo in considerazione.

Pronostici Repubblica Ceca-Sudafrica: le nostre scelte

Partiamo dal marcatore. E stavolta – visto che ha calciato in porta in alcune occasioni al debutto – Schick si potrebbe anche sbloccare. Il giocatore ha qualità che tutti noi conosciamo che ha sfruttato soprattutto nel momento in cui è andato a giocare al Bayer Leverkusen. Un uomo d’area di rigore e non solo, un uomo che riesce a buttarla dentro con regolarità.

Ve lo avevamo detto che avrebbe potuto trovare la conclusione di testa. E infatti Soucek non ha solamente colpito verso i pali ma anche segnato. Una rete che non è valsa nulla, ma che ci rimette di nuovo in testa il fatto che possa trovare almeno una conclusione dentro i pali anche nella prossima partita. Molto abile. Così, come un tiro nello specchio (lo ha fatto al debutto) ce lo aspettiamo da Sulc. In casa Sudafrica, infine, occhio sempre a Foster, uno dei pochi che almeno ci prova e che ha le qualità per farlo.

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