Pronostici Inghilterra-Croazia: marcatore e tiri in porta

Pronostici Inghilterra-Croazia: sicuramente è una delle partite più affascinanti di questa prima fase del Mondiale. Le nostre scelte

Inghilterra e Croazia sono due squadre che hanno sicuramente delle qualità ma che, difficilmente, almeno quest’anno, avranno la possibilità di arrivare in fondo. Nel momento in cui arrivano vicine a vincere qualcosa si perdono. Entrambe lo hanno fatto nel corso degli ultimi anni.

Evidente che gli inglesi abbiano qualcosa in più. Anche perché sono una squadra molto più giovane rispetto alla Croazia che si affida, ancora, ai “vecchi” che hanno trascinato e portato la carretta. La freschezza atletica in un Mondiale alcune volte si rivela determinante. Per questo motivo crediamo che la truppa di Tuchel parta con i favori del pronostico. Noi qui andiamo a vedere gli uomini che si possono rivelare decisivi.

Pronostici Inghilterra-Croazia: le scelte

Una montagna di gol fatti in una stagione. Kane capitano dell’Inghilterra segna sempre, in tutti i modi, da tutte le posizioni. Evidente che le poche possibilità che in questo momento ha l’Inghilterra di vincere il Mondiale passano dalle sue reti. Ha ottime possibilità di sbloccarsi subito, ed è la nostra scelta.

Questione tiratori in porta: Bellingham e Saka dal lato inglese (giocatori offensivi nel 4-2-3-1) possono trovare almeno una conclusione. Anche per via delle qualità tecniche che conosciamo tutti. Giocatori forti, decisivi, che hanno vissuto delle stagioni diverse. Uno difficile, l’altro sul tetto dell’Inghilterra. In casa Croazia scegliamo un giocatore che conosciamo bene, visto che gioca al Como, e che è uno dei giovani in fase di crescita. Da lui un tiro sì. Parliamo di Baturina ovviamente.

Infine scegliamo anche due uomini che possono fare degli assist. Gente che batte i calci da fermo, gente che riesce ad essere decisiva. Da un lato confermiamo la scelta di Saka, che sì, sgomma sulla corsia, arriva sul fondo e mette in mezzo; dall’altro Modric che oggettivamente non ha nessun bisogno di presentazioni.

Quindi: Kane marcatore plus, Bellingham, Saka e Baturina over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 13,37 volte la posta.

Gli assist: Saka assist DUO e Modric assist DUO sempre su SportBet hanno un valore di 40,50 volte la posta.