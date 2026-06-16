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Pronostici Ghana-Panama: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Ghana-Panama: gli africani in questo match partono favoriti. Ecco gli uomini che possono essere decisivi

Partono con tutti i favori del pronostico i ghanesi in questo match. Anche perché, basta guardare solamente il valore delle due rose in campo per capire che si potrebbe parlare di una partita semplice.

Pronostici Ghana-Panama
Pronostici Ghana-Panama: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

E poi c’è un altro motivo, abbastanza evidente: Panama non ha mai giocato a certi livelli. Una nazionale come le altre che in questo Mondiale, sfruttando l’allargamento delle partecipanti, si è qualificata alla manifestazione e fatto diventare una festa tutte queste partite. Ma se andiamo a vedere i fatti, allora come detto non possiamo non dire che il Ghana si potrebbe prendere i tre punti. E con quali uomini? Eccolo, ve lo diciamo noi.

Pronostici Ghana-Panama, le nostre scelte

Semenyo preso dal Manchester City nello scorso mese di gennaio dopo essere esploso al Bournemouth è il giocatore più qualitativo del Ghana. Gli africani sanno che questa partita è da vincere per cercare di andare avanti, e allora ci aspettiamo che l’uomo più significativo possa prendersi sulle spalle la squadra a portarla alla vittoria.

Sempre in casa Ghana, per quanto riguarda in questo caso il tiro in porta, l’uomo da tenere d’occhio è Ayew del Leicester. Sei gol in campionato – e poi 3 assist – ma la sensazione di essere sempre pericoloso. Passando invece al Panama, le attenzioni sono su Fajardo e Diaz.

Quindi, andando a ricapitolare le nostre scelte: Semenyo marcatore plus, Ayew, Fajardo e Diaz over 0,5 tiri in porta plus. Al momento non ci sono quote su SportBet, però i consigli ve li abbiamo dati. 

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