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Parata di stelle tra Londra e Nottingham: i pronostici Wta

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Wta, riflettori puntati sui prati britannici: i pronostici dei match di Sabalenka, Vekic, Mertens, Zheng e Navarro sull’erba di Londra e Nottingham.

Tempo permettendo, considerando che nelle ultime ore il meteo è stato poco clemente con i campioni del circuito maggiore, la stagione su erba prosegue a vele spiegate anche nel mondo Wta. I tornei di Londra e Nottingham sono già entrati abbondantemente nel vivo, tant’è vero che nelle prossime ore ci saranno in programma alcune sfide valide per gli ottavi di finale.

Sabalenka
Parata di stelle tra Londra e Nottingham: i pronostici Wta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

È ancora ai sedicesimi di finale, però, la numero 1 Aryna Sabalenka, che parte nettamente favorita contro Ekaterina Alexandrova. La tigre bielorussa ha una cilindrata e una potenza nettamente superiori, che sui prati londinesi le permetteranno di comandare lo scambio fin dal servizio, lasciando pochissimo spazio alle iniziative della russa.

Sempre nei sedicesimi di finale a Londra, Donna Vekic, reduce dall’incredibile successo al Queen’s Club contro Emma Raducanu, è talmente on fire da essere la favorita assoluta anche nel match contro la giovane Alexandra Eala. La croata vanta un’esperienza nel circuito e un feeling storico con l’erba decisamente superiori rispetto alla promettente filippina, ragion per cui il passaggio del turno non dovrebbe crearle particolari problemi.

Wta Londra e Wta Nottingham: i pronostici

Vekic
Wta Londra e Wta Nottingham: i pronostici (AnsaFoto) – Ilveggente.it

A chiudere il quadro dei sedicesimi a Londra, Elise Mertens gode dei favori del pronostico contro Nikola Bartunkova. La solidità e la saggezza tattica della belga dovrebbero bastare ad arginare senza problemi l’esuberanza della giovane ceca, ancora troppo acerba per questi palcoscenici.

Spostandoci agli ottavi di finale di Nottingham, Qinwen Zheng è la favorita nel match contro Talia Gibson: la cinese arriva col morale alle stelle dopo la pesantissima vittoria contro Maria Sakkari e la sua superiore caratura internazionale basterà a blindare il pass per i quarti. Infine, sempre per gli ottavi a Nottingham, Emma Navarro affronta Yuliia Starodubtseva da netta favorita: la statunitense sta vivendo una stagione di altissimo livello e la sua continuità di rendimento le permetterà di disinnescare la foga dell’ucraina.

Sabalenka IN Sabalenka-Alexandrova

Vekic IN Vekic-Eala

Mertens IN Mertens-Bartunkova

Zheng IN Gibson-Zheng

Navarro IN Starodubtseva-Navarro

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