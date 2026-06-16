Parata di stelle tra Londra e Nottingham: i pronostici Wta

Wta, riflettori puntati sui prati britannici: i pronostici dei match di Sabalenka, Vekic, Mertens, Zheng e Navarro sull’erba di Londra e Nottingham.
Tempo permettendo, considerando che nelle ultime ore il meteo è stato poco clemente con i campioni del circuito maggiore, la stagione su erba prosegue a vele spiegate anche nel mondo Wta. I tornei di Londra e Nottingham sono già entrati abbondantemente nel vivo, tant’è vero che nelle prossime ore ci saranno in programma alcune sfide valide per gli ottavi di finale.
È ancora ai sedicesimi di finale, però, la numero 1 Aryna Sabalenka, che parte nettamente favorita contro Ekaterina Alexandrova. La tigre bielorussa ha una cilindrata e una potenza nettamente superiori, che sui prati londinesi le permetteranno di comandare lo scambio fin dal servizio, lasciando pochissimo spazio alle iniziative della russa.
Sempre nei sedicesimi di finale a Londra, Donna Vekic, reduce dall’incredibile successo al Queen’s Club contro Emma Raducanu, è talmente on fire da essere la favorita assoluta anche nel match contro la giovane Alexandra Eala. La croata vanta un’esperienza nel circuito e un feeling storico con l’erba decisamente superiori rispetto alla promettente filippina, ragion per cui il passaggio del turno non dovrebbe crearle particolari problemi.
Wta Londra e Wta Nottingham: i pronostici
A chiudere il quadro dei sedicesimi a Londra, Elise Mertens gode dei favori del pronostico contro Nikola Bartunkova. La solidità e la saggezza tattica della belga dovrebbero bastare ad arginare senza problemi l’esuberanza della giovane ceca, ancora troppo acerba per questi palcoscenici.
Spostandoci agli ottavi di finale di Nottingham, Qinwen Zheng è la favorita nel match contro Talia Gibson: la cinese arriva col morale alle stelle dopo la pesantissima vittoria contro Maria Sakkari e la sua superiore caratura internazionale basterà a blindare il pass per i quarti. Infine, sempre per gli ottavi a Nottingham, Emma Navarro affronta Yuliia Starodubtseva da netta favorita: la statunitense sta vivendo una stagione di altissimo livello e la sua continuità di rendimento le permetterà di disinnescare la foga dell’ucraina.
Sabalenka IN Sabalenka-Alexandrova
Vekic IN Vekic-Eala
Mertens IN Mertens-Bartunkova
Zheng IN Gibson-Zheng
Navarro IN Starodubtseva-Navarro
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