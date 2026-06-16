I pronostici di martedì 16 giugno: Mondiali 2026, al via i gruppi I e J

I pronostici di martedì 16 giugno, al via i gruppi I e J dei Mondiali 2026: Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria e Austria-Giordania

Debuttano i campioni del mondo in carica, debutta l’Argentina di Leo Messi, al suo ultimo ballo con l’Albiceleste. Un esordio tra i più attesi e non potrebbe essere altrimenti, visto che sono sempre gigantesche le aspettative sulla Selección, soprattuto adesso che è chiamata a difendere il titolo conquistato quattro anni fa in Qatar al termine di una delle finali più belle di sempre, decisa dai calci di rigore dopo uno spettacolare 3-3 contro la Francia di Mbappé.

L’Argentina ha una mentalità vincente e una qualità complessiva troppo superiore nei singoli. Tuttavia, l’Algeria non è una squadra che si barrica e basta: sa palleggiare ed impensierire la difesa avversaria. Attesa una vittoria dei campioni in carica in una partita vera, vibrante e con un numero complessivo di reti compreso tra le 2 e le 4 marcature.

La Francia a questo Mondiale si presenta con uno squadrone davvero clamoroso, come pochi se ne sono visti nell’intera storia della Coppa del Mondo. Non è un caso che negli ultimi giorni, per alcuni bookmaker, sia diventata la favorita numero uno scavalcando di poco la Spagna nelle quote. Les Bleus sono vicecampioni del mondo e puntano a giocare quella che sarebbe la loro terza finale consecutiva, un’impresa che non riesce dal trittico del Brasile tra 1994, 1998 e 2002.

La Francia ha una profondità di rosa onestamente imbarazzante e l’obbligo di vincere subito per evitare un inizio in salita in un girone tra i più complicati. La qualità individuale dei Bleus dovrebbe bastare per contrastare la resistenza fisica del Senegal, in una gara da almeno due reti complessive. I transalpini oltretutto hanno una spaventosa tendenza a partire a tavoletta: sono andati a segno nei primi 45 minuti in tutte le ultime 5 partite disputate. L’approccio aggressivo di Mbappé e compagni potrebbe sorprendere la retroguardia di Thiaw nelle prime battute del match. Occhio anche all’esito Gol, che accompagna i Bleus da ben 5 partite consecutive.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL CASA 2-4 in Argentina-Algeria, Mondiali, martedì ore 03:00

Vincenti

FRANCIA (in Francia-Senegal, Mondiali , martedì ore 21:00)

(in Francia-Senegal, Mondiali martedì ore 21:00) NORVEGIA (in Iraq-Norvegia, Mondiali , mercoledì ore 00:00)

(in Iraq-Norvegia, Mondiali mercoledì ore 00:00) AUSTRIA (in Austria-Giordania, Mondiali, mercoledì ore 06:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Francia-Senegal , Mondiali , martedì ore 21:00

, , martedì ore 21:00 Iraq-Norvegia , Mondiali , mercoledì ore 00:00

, , mercoledì ore 00:00 Austria-Giordania, Mondiali, mercoledì ore 06:00

Comparazione quota totale (Scelta del Veggente + Vincenti): 4.25 GOLDBET ; 4.29 SPORTBET; 4.25 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Francia-Senegal, Mondiali, martedì ore 21:00