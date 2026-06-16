Fritz cerca riscatto, Auger-Aliassime conferme: che giornata ad Halle

Grande tennis sui prati tedeschi: riflettori puntati sulla supersfida tra Shelton e Kyrgios e sul debutto di Fritz ad Halle dopo la finale a Stoccarda.

Ora che i motori della Owl Arena sono entrati a pieno regime, la caccia al titolo sui prati entra in una fase cruciale. E indicativa, perché no, di quello che tra qualche settimana potrebbe accadere nella suggestiva cornice di Wimbledon. Andiamo a esaminare nel dettaglio, dunque, alcuni dei confronti più interessanti tra quelli che mettono in palio un pass per gli ottavi di finale di Halle.

Il clou assoluto della giornata tedesca è senza dubbio l’affascinante sfida tra Ben Shelton e Nick Kyrgios, con lo statunitense nel ruolo di favorito. Shelton sta vivendo una stagione di enorme spessore e la sua esuberanza fisica si sposa a meraviglia con la rapidità dei campi verdi. Dall’altra parte c’è grandissima curiosità per la performance dell’australiano, omaggiato di una wild card dagli organizzatori: Kyrgios sui prati resta una minaccia pubblica, ma la lunga inattività e la mancanza di ritmo partita lo pongono in netto svantaggio rispetto alla straripante condizione del giovane americano.

Sarà altrettanto interessante il confronto tra Zizou Bergs e Taylor Fritz, poi, il cui pronostico pende nettamente a favore del tennista americano. Fritz arriva in Germania con uno stato d’animo contrastante, forte del suo feeling con l’erba, che lo pone un gradino sopra l’avversario, ma deluso dalla sconfitta rimediata in finale a Stoccarda da Ben Shelton. Bergs è un giocatore combattivo ma non troppo continuo, ragion per cui riteniamo che la maggiore esperienza dell’americano possa fare la differenza e regalare a Fritz il pass per il secondo turno.

Halle, chi va al turno successivo

A completare il quadro ci sarà, ancora, l’interessantissimo ottavo di finale tra il giovanissimo statunitense Learner Tien e il canadese Felix Auger-Aliassime, con la seconda testa di serie del tabellone ampiamente favorita per la vittoria.

Auger-Aliassime, pur avendo faticato più del previsto al debutto contro Nuno Borges, dispone di armi ed esperienza che sui campi veloci sanno fare la differenza nei momenti clou. Il talentuoso Tien cercherà di mettere in campo tutta la propria freschezza o una buona dose di spavalderia per firmare l’impresa, ma lo spessore internazionale del numero 4 del mondo dovrebbe blindare il passaggio del turno per il canadese.

Shelton IN Shelton B.-Kyrgios N.

Fritz IN Bergs Z.-Fritz T.

Auger Aliassime IN Tien L.-Auger Aliassime F.