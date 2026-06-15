Uno, due, tre, Queen’s: i pronostici di martedì 16 giugno

Il circuito maggiore maschile sbarca a Londra: tutto sui sedicesimi di finale al Queen’s Club, tra scontri generazionali e rese dei conti.

Archiviato il torneo femminile, che ha visto trionfare Donna Vekic, il prestigioso Queen’s Club di Londra è pronto ad aprire i battenti per uno degli appuntamenti più affascinanti e ricchi di storia della stagione sui prati europei. I sedicesimi di finale del torneo britannico mettono subito di fronte grandi specialisti della superficie e giovani talenti in rampa di lancio, regalando incroci interessantissimi e da non perdere.

Tra le sfide più calde in programma c’è senza dubbio quella tra Alex de Minaur e Gabriel Diallo. L’australiano arriverà nella capitale britannica con l’umore non proprio alle stelle, avendo appena perso la finale e il titolo in palio al Libema Open. Nonostante ciò, sul verde esprime da sempre un ottimo tennis e ha tutte le carte in regola per disinnescare i turni di battuta del gigante canadese, ragion per cui riteniamo sia il favorito per il passaggio del turno, per via della sua maggiore esperienza nel circuito.

Occhi puntati, poi, sull’incrocio tra Ugo Humbert e Marin Cilic, il cui pronostico pende decisamente a favore del tennista francese. Humbert sta vivendo una stagione di alto livello e dispone di tutte le armi necessarie per scardinare le certezze dell’avversario. Cilic ha un buon feeling, storicamente, con questi prati, ma la lunga inattività e una tenuta fisica non ancora al top della condizione lo pongono in netto svantaggio rispetto ai ritmi che il transalpino saprà imporre fin dalle prime battute.

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Andando avanti, la sfida dell’est Europa tra Kamil Majchrzak e Jiri Lehecka vede il giovane ceco partire con i favori del pronostico. Majchrzak è l’uomo che ha battuto de Minaur in finale al Libema Open: ha dimostrato di poter reggere altissimi livelli battendo addirittura tre top ten in una sola settimana, ma a Londra potrebbe pagare proprio la stanchezza accumulata a s’Hertogenbosch e lasciare a Lehecka il pass per gli ottavi di finale.

In un altro affascinante scontro generazionale, la stellina ceca Jakub Mensik affronterà Adrian Mannarino nel ruolo di favorito. Mensik sta portando avanti una straripante ascesa nel circuito maggiore, supportato com’è da un servizio bomba. Il veterano francese proverà a usare tutte le sue armi per mandare fuori giri il giovane rivale, ma la superiore esuberanza fisica e il ritmo incessante impresso dal ceco dovrebbero alla fine prevalere sulla saggezza tattica del transalpino.

Infine il confronto tra il beniamino di casa Cameron Norrie e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che si preannuncia lottatissimo e che vede l’iberico leggermente favorito alla vigilia. Davanti al proprio pubblico Norrie cercherà di mettercela tutta, ma le fiammate improvvise e l’aggressività in risposta dello spagnolo sembrano destinate a spezzare l’equilibrio del match.

de Minaur IN de Minaur A.-Diallo G.

Humbert IN Humbert U.-Cilic M.

Lehecka IN Majchrzak K.-Lehecka J.

Mensik IN Mensik J.-Mannarino A.

Davidovich Fokina IN Norrie C.-Davidovich Fokina A.