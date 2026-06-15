Pronostici Argentina-Algeria: marcatore e tiri in porta

Pronostici Argentina-Algeria: arriva il debutto per i campioni del Mondo in carica che vogliono difendere il titolo. Le nostre scelte

La voglia è quella di difendere il titolo, giustamente. Ma Messi non è quello dell’ultimo Mondiale, non c’è stato questo grosso ricambio generazionale e la situazione non pare essere delle migliori. Ma lo sappiamo, l’Argentina vuoi o non vuoi parte sempre con i gradi di quella che in fondo ci può arrivare.

Il debutto contro l’Algeria, almeno sulla carta, non è complicato, nonostante la squadra africana abbia delle individualità importanti. Ma rimane molto inferiore alla nazionale albiceleste. Andiamo a vedere insieme, quindi, chi potrebbe trovare almeno una rete e tirare in porta.

Pronostici Argentina-Algeria: le nostre scelte

Al centro di numerosi voci di mercato tra Barcellona e Real Madrid (addirittura i Blancos hanno fatto un comunicato nel quale hanno spiegato di aver offerto 150 milioni all’Atletico) Julian Alvarez è quello che ha fatto meglio, in generale, nel corso della stagione, tra tutti gli attaccanti argentini. Vuole partire con il piede giusto, ha voglia di trascinare e segnare. E crediamo ci possa riuscire. Ecco perché da lui ci possiamo aspettare, viste le qualità, almeno un gol. Rimane un dubbio però: ci sarebbe anche la possibilità di vedere dal primo minuto Lautaro Martinez. E nel caso ci potrebbe essere uno switch nella scelta.

Rimanendo in tema Messi, ovviamente, normale che uno dei più forti calciatori della storia vuole come sempre entrare nel tabellino. Occhio all’assist. Qualunque parola per spiegare la scelta, almeno per noi, sarebbe superflua.

Per quanto riguarda i tiri in porta, in casa Argentina, Enzo Fernandez con la maglia del Chelsea riesce sempre a essere decisivo, ha i tempi giusti di inserimento. Un tiro nello specchio lo potrebbe trovare così come ci potrebbero riuscire, dall’altro lato, sia Amoura che Gouiri. Entrambi titolari, sono quelli (insieme a Mahrez), che comporranno il tridente offensivo. E dietro l’Argentina è un po’ anziana e potrebbe regalare qualcosa.

Ricapitolando: Alvarez (o Lautaro) marcatore plus, Messi Assist Duo, Enzo Fernandez, Amoura e Gouiri over 0,5 tiri in porta plus. Non ci sono ancora quote su SportBet per i tiri in porta. Ma almeno i consigli ce l’avete.