Martedì di fuoco sui prati tedeschi: Halle, i pronostici del 16 giugno

Scocca l’ora delle grandi firme in Germania: la caccia agli ottavi entra nel vivo con i match del 16 giugno. In programma anche il big match Rublev-Hurkacz-

Oltre che sul Queen’s Club, i riflettori del circuito maggiore si sono accesi anche sulla splendida cornice della OWL Arena per il prestigioso torneo di Halle. Sui prati tedeschi i big del circuito sono pronti a testare le proprie ambizioni in vista dei prossimi grandi appuntamenti stagionali, dando vita a un primo turno ricco di incroci spettacolari e debuttanti di lusso. Tra campioni in carica in cerca di conferme e attesissimi ritorni nel circuito, il programma di martedì 16 giugno offre diversi spunti di grande interesse.

Come il confronto tra Zizou Bergs e Taylor Fritz, per esempio, il cui pronostico pende nettamente a favore del tennista statunitense. Fritz arriva in Germania con uno stato d’animo contrastante, forte del suo feeling con l’erba, che lo pone un gradino sopra l’avversario, ma deluso dalla sconfitta rimediata in finale a Stoccarda da Ben Shelton. Bergs è un giocatore combattivo ma non troppo continuo, ragion per cui riteniamo che la maggiore esperienza dell’americano possa fare la differenza e regalare a Fritz il pass per il secondo turno.

La sfida tra Joao Fonseca e Yannick Hanfmann vede il sudamericanopartire con i favori del pronostico. Fonseca sta crescendo in maniera esponenziale e affronta ogni torneo con una spavalderia e una freschezza atletica invidiabili. Hanfmann potrà certamente contare sul calore del pubblico amico e su una buona solidità complessiva, ma il momento di grande fiducia e l’intraprendenza del giovane brasiliano sembrano gli ingredienti giusti per permettergli di sbarcare agli ottavi.

I vincenti dei match di martedì 16 giugno ad Halle

Passiamo ora al big match di questo primo turno tra Andrey Rublev e Hubert Hurkacz, che vede il tennista russo leggermente favorito. Si tratta di un incrocio tra due big che su questa superficie sanno essere estremamente pericolosi, ma la determinazione e lo stato di forma recente di Rublev fanno pendere l’ago della bilancia dalla sua parte.

Il clou assoluto della giornata a Halle è senza dubbio l’affascinante sfida tra Ben Shelton e Nick Kyrgios, con lo statunitense nel ruolo di favorito. Shelton, reduce dalla vittoria a s’Hertogenbosch, sta vivendo una stagione di enorme spessore, e sebbene Kyrgios sui prati sia una minaccia potenziale, la lunga inattività e la mancanza di ritmo partita lo pongono in netto svantaggio rispetto alla straripante condizione del giovane americano.

Fritz IN Bergs Z.-Fritz T.

Fonseca IN Fonseca J.-Hanfmann Y.

Rublev IN Rublev A.-Hurkacz H.

Shelton IN Shelton B.-Kyrgios N.