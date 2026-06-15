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I pronostici di lunedì 15 giugno: Mondiali 2026, al via i gruppi G e H

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I pronostici di lunedì 15 giugno, al via i gruppi G e H dei Mondiali 2026: Spagna-Capo Verde, Belgio-Egitto, Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda

Cresce l’attesa per l’esordio odierno della Spagna, una delle principali favorite alla vittoria finale insieme alla Francia, che oggi affronterà all’esordio Capo Verde. Anche senza Yamal e Nico Williams dall’inizio, la selezione di De La Fuente ha troppe soluzioni offensive per non sbloccarla. Ci aspettiamo una vittoria rotonda delle Furie Rosse in un match vivo ma controllato nel punteggio.

I pronostici di lunedì 15 giugno: Mondiali 2026, al via i gruppi G e H (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Il Belgio ha una qualità individuale spaventosa dalla metà campo in su, ma la retroguardia concede sempre qualcosa alle transizioni avversarie. L’Egitto sa difendersi con ferocia ma ha le frecce per pungere in contropiede sfruttando gli spazi concessi da Garcia.

Nonostante le pesanti assenze in difesa, l’intensità del calcio di Bielsa ed il divario tecnico complessivo pendono nettamente a favore dell’Uruguay. Il piano di Donis, ancora privo di veri automatismi dopo il ribaltone tecnico, farà fatica a reggere il forcing a tutto campo della Celeste per 90 minuti.

Nonostante le distrazioni extracalcistiche e lo status di “nomadi” in questo Mondiale, l’Iran vanta un’esperienza internazionale e una qualità complessiva superiore. La Nuova Zelanda soffre la pressione difensiva e la tendenza di Bazeley a voler fare la partita potrebbe aprire praterie letali per il cinismo di Taremi.

Pronostici: la scelta del Veggente

MULTIGOL CASA 2-4 in Spagna-Capo Verde, Mondiali, lunedì ore 18:00

Vincenti

  • BELGIO (in Belgio-Egitto, Mondiali, lunedì ore 21:00)
  • URUGUAY (in Arabia Saudita-Uruguay, Mondiali, lunedì ore 00:00)
  • IRAN (in Iran-Nuova Zelanda, Mondiali, lunedì ore 03:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Spagna-Capo Verde, Mondiali, lunedì ore 18:00
  • Belgio-Egitto, Mondiali, lunedì ore 21:00

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Le partite da meno di tre gol complessivi (UNDER 2.5)

  • Arabia Saudita-Uruguay, Mondiali, lunedì ore 00:00
  • Iran-Nuova Zelanda, Mondiali, lunedì ore 03:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + under 2.5): 6.80 GOLDBET ; 6.79 SPORTBET; 6.80 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Belgio-Egitto, Mondiali, lunedì ore 21:00

 

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