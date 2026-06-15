Da Halle al Queen’s è caccia al secondo turno: i pronostici di lunedì 15 giugno

Si accendono i riflettori su Halle e Londra. Occhi puntati sul debutto di Cobolli contro Tiafoe; anche Zverev e Medvedev sono pronti all’esordio.

I motori della stagione sui prati entrano ufficialmente a pieno regime con l’inizio contemporaneo di due appuntamenti: quello al Queen’s e quello ad Halle. In Germania, i riflettori sono puntati sul debutto di Flavio Cobolli, reduce dalla straordinaria finale conquistata sulla terra del Roland Garros. Per il giovane tennista romano, unico azzurro ammesso direttamente nel main draw tedesco, l’esordio sui prati non sarà una passeggiata di salute: dall’altra parte della rete ci sarà l’ostico statunitense Frances Tiafoe.

L’azzurro non avrà vita facile in quanto il suo avversario di oggi, pur peccando spesso di continuità, si accende sui campi in erba. L’adattamento alla nuova superficie in erba rappresenta sempre l’incognita principale di questi primissimi turni stagionali, ma la maggiore dimestichezza dello statunitense con il verde lo pone in una posizione di leggero vantaggio. A meno che, dunque, Flavio non sarà in grado sin da subito di disinnescare il potente servizio di Frances, pensiamo che sarà l’americano, stavolta, ad avere la meglio.

Anche Alexander Zverev, fresco trionfatore dello Slam parigino proprio ai danni dell’azzurro, inaugurerà la sua campagna casalinga contro il ceco Vit Kopriva, in un match che sulla carta appare decisamente soft per il solido gigante di Amburgo. La netta differenza di cilindrata rende l’ostacolo Kopriva ampiamente superabile, senza contare lo stato di “esaltazione” in cui certamente il tedesco arriverà all’appuntamento. Discorso ben diverso e più equilibrato per Daniil Medvedev, che pur dovendo fare attenzione all’esordio contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry è il favorito per la vittoria.

Halle e Queen’s, i vincenti dei match di oggi

Adesso ci spostiamo invece Oltremanica, allo storico Queen’s Club di Londra, che sarà teatro di una prima giornata ricca di fascino e di incroci generazionali. Tra le sfide più interessanti spicca quella tra il giovanissimo talento ceco Jakub Mensik e l’esperto specialista transalpino Adrian Mannarino: Il giovane talento ceco parte nettamente favorito grazie alla sua straripante ascesa nel circuito, ma il veterano francese sui prati ha sempre qualche asso nella manica, per cui le sorprese sono dietro l’angolo.

Nel quadro degli incontri londinesi spicca poi il suggestivo faccia a faccia tra il promettente belga Alexander Blockx e l’argentino Francisco Cerundolo, in un match che promette scambi lunghi e grande intensità fisica. Il giovane Blockx parte con i favori del pronostico, posto che, anche in questo match, la sfida più grande sarà trovare subito il giusto feeling con l’erba.

Tiafoe IN Cobolli-Tiafoe

Medvedev IN Etcheverry-Medvedev

Zverev IN Zverev-Kopriva

Mensik IN Mensik-Mannarino

Blockx IN Blockx-Cerundolo