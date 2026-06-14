Pronostico Argentina-Algeria: Messi inizia la difesa del titolo

Argentina-Algeria è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì alle 03:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Debuttano i campioni del mondo in carica, debutta l’Argentina di Leo Messi, al suo ultimo ballo con l’Albiceleste. Un esordio tra i più attesi e non potrebbe essere altrimenti, visto che sono sempre gigantesche le aspettative sulla Selección, soprattuto adesso che è chiamata a difendere il titolo conquistato quattro anni fa in Qatar al termine di una delle finali più belle di sempre, terminata ai calci di rigore dopo uno spettacolare 3-3 contro la Francia di Mbappé.

L’altro Lionel di questa nazionale, il ct Scaloni, continua a vivere una lunga luna di miele: con lui al timone l’Argentina ha dominato in lungo e in largo, facendo incetta di trofei dal 2021 in poi. Due trionfi in Copa America, il Mondiale e la Finalissima contro l’Italia.

Dominio riproposto anche nelle qualificazioni alla rassegna iridata nordamericana. Nessuna, nel girone eliminatorio sudamericano, è stata in grado di tenere il passo dell’Albiceleste, che ha chiuso al primo posto a +9 sulla seconda, con 38 punti in 18 giornate.

Messi e compagni hanno collezionato solo successi anche nelle amichevoli disputate da ottobre 2025: sette vittorie su sette, anche se contro selezioni poco competitive (Venezuela, Portorico, Angola, Mauritania, Zambia e Honduras), scelte ufficialmente per motivi economici, alla luce del grande seguito che la Selección ha in questi paesi. Secondo i più maliziosi, invece, quella di non affrontare nazionali UEFA è una decisione figlia di una logica ben precisa, quasi come se l’Argentina volesse arrivare al Mondiale con la stessa aura di quattro anni fa, senza scoprire troppo le carte.

Scaloni, non solo “usato sicuro”

Una cosa è certa: in questo Mondiale l’Albiceleste non potrà essere troppo Messi-dipendente. L’otto volte Pallone d’Oro ha ancora diverse cartucce da sparare grazie alla sua classe infinita ma, a quasi 39 anni, non può essere quello di Doha. Ed il fatto che sia andato a svernare dal 2023 in MLS, un campionato poco competitivo, aumenta il numero di incognite. Soprattutto dal punto di vista fisico. Non a caso a fine maggio Messi si è dovuto fermare per un affaticamento muscolare.

In Nordamerica, tuttavia, sono presenti quasi tutti i suoi “scudieri”. Ad esempio Julian Alvarez ed Enzo Fernandez, più maturi rispetto al 2022, mentre Paredes e De Paul potrebbero aver perso un po’ di smalto dopo essere andati a giocare rispettivamente in Argentina (Boca Juniors) e negli USA (Inter Miami, la stessa squadra di Messi).

Gli altri veterani sono il “Dibu” Martinez, Otamendi, Mac Allister e Lautaro Martinez, pronti a dare il loro contributo in una nuova cavalcata. La nuova generazione invece è rappresentata dalla stella del Como Nico Paz, da Giuliano Simeone, reduce da un’ottima stagione all’Atletico Madrid e dal talentuoso Thiago Almada. Un mix perfetto, insomma, tra gioventù, esperienza, qualità, competenza, flessibilità e grinta. Per questo motivo l’Argentina non può essere sottovalutata quando si parla di pretendenti al titolo.

L’intenzione di Scaloni è quella di mantenere il 4-3-3, con una difesa solida composta da due difensori centrali e due terzini offensivi, oltre a centrocampisti dinamici e con un’ottima visione di gioco.

Nell’esordio con l’Algeria Messi dovrebbe indossare i panni del trequartista, giocando più arretrato rispetto alle due punte, che saranno verosimilmente Julian e Lautaro. Il dubbio principale è in porta, ma “Dibu” sembra aver recuperato dall’infortunio alla mano. A poche ore dal match con i nordafricani Scaloni ha salutato l’infortunato Balerdi e convocato in extremis Senesi, appena acquistato dal Tottenham.

Petkovic alla prova del nove

L’Algeria torna a giocare un Mondiale dopo 12 anni ed è guidata dall’allenatore giramondo Vladimir Petkovic, già selezionatore della Svizzera dal 2018 al 2020. Sotto la sua guida, le Volpi del Deserto hanno avuto una continuità allucinante, anche se il livello degli avversari affrontati non consente di fare voli pindarici. In 28 partite il tecnico elvetico ha ottenuto 21 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Un record impreziosito da ben 67 gol realizzati.

Nell’ultima Coppa d’Africa, però, i nordafricani si sono fermati ai quarti, incassando una netta sconfitta con la Nigeria (0-2). Quando il livello si è alzato, per capirci, le magagne sono venute a galla, sebbene in Marocco i Fennec abbiano giocato complessivamente un buon calcio. Nel torneo continentale Petkovic ha sperimentato diverse formazioni, giocando a quattro dietro, rinforzando la difesa con 5 giocatori e persino con un 4-3-3 con due terzini, Aït-Nouri e Hadjam, sulla fascia sinistra. L’Algeria in Coppa d’Africa ha pressato intensamente, dominato il possesso, costruito pazientemente le azioni dai rinvii dal fondo e fatto progredire fluidamente la palla attraverso le linee difensive.

Confortanti anche le amichevole disputate da marzo in poi. Tre vittorie e un pareggio senza subire gol e segnandone al tempo stesso 12. L’exploit il successo in casa dell’Olanda, trafitta 1-0 da una rete di Hadj Moussa. Per la sfida di Kansas City con l’Argentina Petkovic spera di recuperare Bensebaini in difesa, mentre a centrocampo potrebbe giocare l’ex romanista Aouar, in ballottaggio con Chaibi. Nel tridente d’attacco, oltre all’eterno Mahrez, anche Gouiri e Amoura.

Come vedere Argentina-Algeria in diretta tv e in streaming

La sfida tra Argentina e Algeria è in programma nella notte tra martedì e mercoledì alle 03:00 (ora italiana) all’Arrowhead Stadium di Kansas City, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

L’Argentina ha una mentalità vincente e una qualità complessiva troppo superiore nei singoli. Tuttavia, l’Algeria non è una squadra che si barrica e basta: sa palleggiare ed impensierire la difesa avversaria. Ci aspettiamo una vittoria dei campioni in carica in una partita vera, vibrante e con un numero complessivo di reti compreso tra le 2 e le 4 marcature.

Le probabili formazioni di Argentina-Algeria

ARGENTINA (4-3-1-2): Emiliano Martínez; Molina, Lisandro Martínez, Otamendi, Medina; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

ALGERIA (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri; Chaïbi, Bentaleb, Boudaoui; Mahrez, Gouiri, Amoura.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0