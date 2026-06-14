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Pronostici Iran-Nuova Zelanda: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Iran-Nuova Zelanda: nonostante la guerra in corso gli iraniani sono al Mondiale. Al debutto una partita equilibrata

Da un lato c’è la nazionale più chiacchierata di questo momento per via della guerra con gli Stati Uniti in atto. Dall’altro ce n’è una che con il calcio, almeno nella storia, ha sempre avuto poco a che fare.

Pronostici Iran-Nuova Zelanda
Pronostici Iran-Nuova Zelanda: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Rimane, quindi, una partita equilibrata quella tra Iran e Nuova Zelanda, anche se c’è da dire che Taremi e compagni almeno qualche giocatore importante (appunto uno è l’ex attaccante dell’Inter) ce l’hanno in rosa. Ma dietro non è che questa squadra sia così pronta – e forte – da non prendere gol. Comunque, andiamo a vedere insieme quelli che secondo noi potrebbero essere gli uomini decisivi

Pronostici Iran-Nuova Zelanda: le nostre scelte

L’Iran potrebbe trovarlo un gol nel corso del match. E l’unico davvero indiziato e in grado di farlo è Taremi. L’attaccante passato in Grecia nel corso della passata estate ha quell’esperienza che serve per riuscire nel colpo grosso. Ma non solo, dovrebbe tirare anche i calci di rigore, nel caso la sua squadra se ne vedesse concesso uno. Un giocatore che può colpire in tutti i modi.

Dietro l’Iran concede qualcosa e vi sfidiamo comunque a conoscere i giocatori neozelandesi. Analizzando però i numeri che hanno accompagnato le qualificazioni al Mondiale di questa squadra, ne scegliamo tre che potrebbero anche riuscire a trovare lo specchio della porta avversaria: parliamo di Wood e Singh. In casa Iran, invece, sempre guardando i numeri che hanno accompagnato la stagione, il nome da tenere in considerazione è quello di Jahanbakhsh. Ci potrebbe provare anche dalla distanza.

Quindi, andando a ricapitolare le nostre scelte: Taremi marcatore plus, Jahanbakhsh, Wood e Sigh over 0,5 tiri in porta plus sono i nostri pronostici. Al momento non ci sono quote per quanto riguarda i tiratori in porta. Ma vi abbiamo già detto tutto. 

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