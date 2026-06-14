Pronostici Francia-Senegal: marcatori e tiri in porta

Pronostici Francia-Senegal: la nazionale di Deschamps è la favorita assoluta del Mondiale. Al debutto una vittoria

La squadra più forte di tutte. Completa in tutti i reparti. La sensazione, almeno per quanto riguarda un nostro pensiero personale, è che la Francia possa perdere questo Mondiale. La rosa è clamorosa. E solamente con quelli che non sono stati convocati sarebbe venuta fuori un’altra squadra fortissima.

Detto questo è evidente che i francesi partano favoriti in tutte le sfide che andranno a giocare in questo Mondiale. Sia se parli del Senegal come in questo caso, sia se si parli della Spagna o del Brasile. Le qualità sono infinite, non solo in campo ma pure in panchina. E adesso andiamo a vedere insieme come potrebbe andare a finire questa partita. Anzi, chi potrebbero essere gli uomini decisivi in questo match.

Pronostici Francia-Senegal: le nostre scelte

Per quanto riguarda i marcatori – sì, ne scegliamo due – non abbiamo chissà quali dubbi. Ce ne potremmo avere in un solo senso, cioè andare a decidere e prendere quelli giusti. E lo abbiamo fatto. Il primo è Mbappe, uno che si potrebbe anche prendere la palma di capocannoniere, l’altro è Olise, che nell’ultima amichevole ha fatto solamente tripletta. Un giocatore incredibile.

Questione tiratori in porta, invece: Dembele, pallone d’oro in carica, due Champions League vinte di fila, ci pare possa essere uno che di conclusioni dentro lo specchio della porta ne potrebbe trovare. Andiamo per almeno due tiri tra i pali. Uno, invece, dentro i pali, lo potrebbe trovare Adrien Rabiot. Il centrocampista del Milan non solo ci potrebbe provare dalla distanza ma vedendo la stazza fisica, anche sugli sviluppi di una palla inattiva.

Quindi, andando a ricapitolare: Mbappe e Olise marcatori plus, Rabiot over 0,5 tiri in porta e Dembele over 1,5 tiri in porta. Al momento su SportBet non ci sono le quote dei tiratori, ma intanto vi abbiamo dato il nostro consiglio.