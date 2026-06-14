Derby a stelle e strisce sull’erba di Stoccarda: Shelton-Fritz per il titolo

Sarà un derby tutto americano a stabilire chi vincerà il titolo a Stoccarda: analisi e pronostico dell’imperdibile sfida al veleno tra Shelton e Fritz.

Saranno due dei migliori talenti del tennis statunitense a contendersi il titolo in palio allo Stuttgart Open, in un derby che promette grandissimo spettacolo e scambi ad alta intensità. Ben Shelton si presenta all’atto conclusivo dopo un sabato a dir poco faticoso, nel quale ha dovuto prima completare il suo quarto di finale sospeso e poi superare Jiří Lehečka al termine di una battaglia pazzesca risolta solo a oltranza nei tie-break.

Questa incredibile dimostrazione di tenuta mentale e fisica ha confermato la costante crescita di Shelton anche su una superficie storicamente complessa per il suo gioco. Dall’altra parte della rete ci sarà il campione in carica Taylor Fritz, che ha avuto un percorso decisamente più lineare e pulito per raggiungere l’ultimo atto del torneo tedesco.

L’ex top 10 ha liquidato Alexander Bublik in due set in semifinale, mettendo in mostra una solidità invidiabile e confermando il suo ottimo feeling con i campi in erba. I precedenti tra i due vedono Shelton in vantaggio per 2 a 1: l’ultimo incrocio è andato in scena a febbraio nella finale di Dallas, ma le caratteristiche di questi campi potrebbero rimescolare sensibilmente le carte in tavola.

Shelton-Fritz: il pronostico

L’ago della bilancia pende dalla parte di Taylor Fritz, individuato come il leggerissimo favorito per la conquista del trofeo. A pesare sull’ipotesi che possa essere lui ad avere la meglio è soprattutto l’esperienza, il fatto che abbia giocato numerosi appuntamenti di questa importanza sui prati rispetto al suo più giovane connazionale. La partita si preannuncia comunque sul filo del rasoio e con pochissime occasioni di break, ragion per cui ci sarà da divertirsi. Verosimilmente, il californiano vincerà in tre set speculari e lottatissimi, riportando così in parità il bilancio degli scontri diretti.