Super sabato al Queen’s: Raducanu e Boulter a caccia delle semifinali

Chi conquisterà le semifinali a Londra? L’analisi completa dei quarti di finale con Raducanu e Boulter pronte a infiammare il pubblico di casa.

Il maltempo dei giorni scorsi ha inevitabilmente intasato il programma sui prati londinesi del Queen’s, costringendo gli organizzatori a incastrare i turni per riallineare il tabellone. Se da una parte la giovanissima Iva Jovic si è già presa un posto nel penultimo atto del torneo battendo Amanda Anisimova, la sua avversaria uscirà soltanto oggi dal confronto diretto tra Emma Raducanu e Kamilla Rakhimova.

La sfida, inizialmente prevista per venerdì sera sull’Andy Murray Arena, è stata infatti posticipata a causa dell’oscurità e della lunghezza dei match precedenti. I riflettori di questa prima parte di giornata sono interamente puntati sulla beniamina di casa Raducanu, apparsa in ottima forma nel suo convincente successo in due set contro Sorana Cirstea.

Dall’altra parte della rete troverà una Rakhimova reduce dalle fatiche di una vera e propria maratona di tre ore contro Harriet Dart. Nonostante l’ottima forma fisica attuale della sua rivale, il pronostico di questo match premia la solidità e la fiducia ritrovata della beniamina di casa, che ci aspettiamo di vedere vincere in 2 set, conquistando così un posto in semifinale

Queen’s Wta, i pronostici dei quarti

A seguire, il Centrale si accenderà per il faccia a faccia tra l’altra stellina britannica Katie Boulter, reduce dall’impresa di ieri contro la prima testa di serie Elena Rybakina, e la croata Donna Vekic, approdata fin qui superando la resistenza di Karolina Pliskova al terzo set.

Discorso decisamente più aperto e incerto per il secondo quarto di finale in programma sul Centrale. Nonostante la Vekic sia una giocatrice storicamente ostica e molto a suo agio sui prati, l’incredibile spinta emotiva derivante dal successo della scorsa notte su Rybakina mette Katie Boulter in una posizione di leggero vantaggio nei pronostici della vigilia.

La partita si preannuncia lottata, ma la maggiore fiducia nei momenti chiave – unita, naturalmente, al fattore “casa” e pubblico a suo favore – dovrebbe premiare la Boulter, favorita per la vittoria.

Raducanu IN Raducanu-Rakhimova

Boulter IN Boulter-Vekic