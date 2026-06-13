Si accende l’erba di Stoccarda: semifinali Atp al vetriolo

Pronostico Bublik-Fritz: l’analisi della semifinale a Stoccarda, con Lehečka alla finestra in attesa del suo avversario dopo i rinvii per maltempo.

La pioggia ha stravolto il programma del venerdì a Stoccarda, lasciando il tabellone a metà. L’ultima sfida dei quarti di finale tra Ben Shelton e Sho Shimabukuro è stata sospesa per oscurità, ragion per cui il semifinalista Jiří Lehečka è ancora in attesa di scoprire il nome del suo avversario. Nel frattempo, però, tempo permettendo, quest’oggi sul Centrale andrà così in scena il match ad altissima intensità tra Alexander Bublik e Taylor Fritz.

Quest’ultimo è uno dei giocatori più temibili del circuito quando si tratta di erba, ma il kazako, dal canto suo, è il vero elemento imprevedibile del torneo, con il suo tennis non convenzionale fatto di accelerazioni e repentine variazioni di ritmo. Dall’altra parte della rete, Fritz propone un tennis decisamente più lineare e potente, con il binomio servizio-diritto a dare fastidio ai suoi rivali. Lo statunitense arriva a questo appuntamento dopo aver faticato tre set per piegare l’azzurro Mattia Bellucci e dopo aver dimostrato un’ottima tenuta nei momenti caldi del match.

Non è certo la prima volta che i due semifinalisti di Stoccarda si incontrano, anzi. Questo sarà il loro ottavo faccia a faccia, che potrebbe confermare il distacco del kazako, avanti con 4 vittorie negli H2H, oppure far sì che l’americano pareggi i conti portandosi sul 4 a 4. L’ultimo incontro sull’erba risale a 4 anni fa: in quell’occasione, sui prati di Eastbourne, fu Fritz ad avere la meglio. Che sia un indizio?

Bublik-Fritz: il pronostico

Fritz, alla luce di quanto detto, è il favorito per l’accesso alla finale del Boss Open. Nonostante i precedenti premino Bublik, la maggiore costanza dell’americano, insieme al fatto che il suo gioco si sposa benissimo con le condizioni dell’erba, peserà sui momenti chiave di una partita che si preannuncia comunque tiratissima, con parziali lunghi e pochissimi break. La differenza la farà la freddezza nei punti decisivi. Verosimilmente, Taylor vincerà in 3 set serratissimi, pareggiando così i conti negli scontri diretti.