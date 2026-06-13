Semifinali day a s’Hertogenbosch: l’erba scotta nel duello tra Mannarino e de Minaur

Chi va in finale a s’Hertogenbosch? Il pronostico della semifinale di oggi tra Mannarino e de Minaur, sesto atto di una rivalità ormai consolidata.

La pioggia non ha risparmiato nemmeno i prati olandesi di s’Hertogenbosch, lasciando il programma del venerdì monco e con diverse risposte ancora da dare. La seconda semifinale è infatti un’incognita: il polacco Kamil Majchrzak si è già qualificato per il penultimo atto del torneo, ma si trova in una posizione di guado e aspetta ancora di conoscere l’avversario con cui si contenderà un posto in finale.

In attesa di scoprire chi tra Daniil Medvedev e Marin Cilic lo raggiungerà sul Centrale, i riflettori sono tutti puntati sulla sfida di altissimo livello tra Adrian Mannarino e Alex de Minaur. L’erba olandese farà da sfondo a un match che promette grande intensità tra due tennisti che sanno come muoversi su questa superficie. Mannarino è un veterano di questi campi, un giocatore capace di esaltarsi sui fili d’erba e sempre complicato da decifrare per chiunque. Dall’altra parte della rete ci sarà il “folletto” del circuito, che si presenta a questo appuntamento dopo aver superato i turni precedenti con grande autorità, confermando una condizione atletica invidiabile.

I due si conoscono molto bene e la sfida odierna rappresenta un nuovo capitolo di una rivalità che vede de Minaur avanti per 4 a 1 nei precedenti storici. C’è però un dettaglio che rende questo nuovo incontro ancor più elettrizzante: l’unico successo del tennista francese è arrivato proprio su questi campi nel 2022.

Mannarino-de Minaur: il pronostico

Nonostante il francese abbia maturato una notevole esperienza sui prati, e malgrado abbia già sconfitto Alex a s’Hertogenbosch, ci sono buone ragioni per pensare che la maggiore continuità dell’australiano peserà nei momenti chiave. Verosimilmente, prevediamo una vittoria di de Minaur in 3 set, al culmine di una partita che si preannuncia comunque tiratissima, con parziali lunghi e pochissimi break.