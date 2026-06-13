Pronostico Svezia-Tunisia: Potter si affida al tandem pesante

Svezia-Tunisia è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra domenica e lunedì alle 04:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La qualificazione della Svezia al Mondiale nordamericano ha un qualcosa di miracoloso. E, per diverse settimane, è stata argomento di discussione. Sì, perché secondo la maggior parte di addetti ai lavori e appassionati sarebbe la prova evidente di una delle principali falle di questo sistema di qualificazione alla rassegna iridata, che per la prima volta nella storia vede ben 48 selezioni ai nastri di partenza.

Gli scandinavi, infatti, hanno potuto prendere parte ai playoff dello scorso marzo solo grazie alla vittoria del girone di Nations League (Lega C), vinto con pieno merito davanti a squadre non irresistibili come Slovacchia, Estonia e Azerbaigian.

Quel risultato ha consentito alla Svezia di poter contare su una sorta di piano B nel caso in cui le cose non si fossero messe bene nelle qualificazioni. Poco importa, dunque, se Gyokeres e compagni siano stati disastrosi nel loro percorso verso il Mondiale, arrivando addirittura ultimi nel proprio raggruppamento, collezionando a malapena due punti, dietro a Svizzera, Kosovo e Slovenia. Una campagna catastrofica, conclusa senza neanche una vittoria, segnando quattro gol e incassandone 12. Eppure, in virtù di quella cavalcata in Nations League la Svezia si è comunque ritrovata a disputare gli spareggi.

Il ritorno al passato di Potter

Lì la musica è cambiata, anche grazie all’impatto immediato di un allenatore preparato come Graham Potter, arruolato in autunno al posto del pessimo Tomasson. L’ex tecnico di Brighton, Chelsea e West Ham – che la Svezia la conosce abbastanza bene avendo iniziato proprio qui la sua carriera sulla panchina dell’Ostersund, guidato dal 2011 al 2018 – ha subito effettuato qualche modifica a livello tattico (difesa a tre), adottando un approccio più tradizionale, cioè basato su una retroguardia solida ed efficaci contropiedi.

Sia in semifinale contro l’Ucraina (1-3), che contro la Polonia nella rocambolesca finale terminata 3-2, il fattore è stato Gyokeres, che non ha deluso le aspettive. L’attaccante dell’Arsenal, autore di una tripletta contro gli ucraini, ha realizzato il gol decisivo nella finalissima, mandando in visibilio la Strawberry Arena di Solna a due minuti dalla fine, quando i supplementari sembravano inevitabili.

Inserita in un girone non impossibile con Olanda, Giappone e Tunisia, la Svezia non dovrà assolutamente sbagliare la gara d’esordio con i nordafricani, sulla carta quella più semplice rispetto alle altre due.

Numerosi gli interrogativi che aleggiano su Potter e la sua truppa, soprattutto dopo le due prestazioni non esaltanti nelle amichevoli pre-Mondiale con Norvegia e Grecia (sconfitta per 3-1 e pareggio pirotecnico con gli ellenici). Il ct punta su una coppia d’attacco di livello assoluto, sebbene Isak sia reduce da una stagione tormentata al Liverpool, non solo per via degli infortuni. Sulla fascia sinistra sarà ballottaggio tra Gudmundsson e Svensson, con il primo che negli ultimi giorni ha accusato dei sintomi influenzali, ma anche l’udinese Karlstrom in mezzo al campo contende una maglia da titolare a Nygren.

La Tunisia non ha convinto nelle amichevoli

La Tunisia, inutile negarlo, è la selezione che in questo gruppo ha meno possibilità di superare la fase a gironi. Le Aquile di Cartagine, alla loro terza partecipazione consecutiva al Mondiale, a differenza della Svezia si sono qualificate dominando il proprio girone CAF, non subendo neanche un gol in 10 partite e segnandone al tempo stesso 22. Certo, il livello delle avversarie non era particolarmente eccelso (Namibia, Liberia, Guinea Equatoriale, Malawi e Sao Tomé) ma qualcosa vorrà pur dire.

Nel corso delle qualificazioni la Tunisia ha cambiato tre ct. Attualmente alla guida c’è Sabri Lamouchi, che da giocatore pur essendo nato in Francia avrebbe potuto indossare la maglia delle Aquile di Cartagine per via delle sue origini, anche se poi scelse di giocare per i Bleus. A marzo Lamouchi ha preso il posto di Sami Trabelsi, andato via dopo la fallimentare Coppa d’Africa di gennaio, conclusa con l’eliminazione agli ottavi contro il Mali.

Con lui al timone, la Tunisia ha disputato quattro amichevoli. Vittoria contro Haiti, pareggio con il Canada e doppia sconfitta contro Austria e Belgio, incassando 6 gol complessivi nei due test di giugno. Il denominatore comune è la siccità offensiva: i nordafricani in queste quattro gare hanno realizzato una sola rete, peraltro contro l’avversario più modesto (Haiti).

Lamouchi ha utilizzato il 4-3-3 contro Haiti ma pochi giorni dopo, contro il Canada, è passato al 4-2-3-1. Resta da capire quale sarà approccio tattico al Mondiale: in attacco dovremmo rivedere il tridente formato da Slimane, Mastouri e Gharbi, quest’ultimo uno dei giocatori più interessanti e con grande voglia di riscatto dopo un’annata piena di alti e bassi con l’Augsburg in Bundesliga. La stella però è il regista Hannibal Mejbri, classe 2003 del Burnley ma passato anche da Siviglia e Manchester United. La sua qualità con ogni probabilità sarà fondamentale per Lamouchi.

Come vedere Svezia-Tunisia in diretta tv e in streaming

Svezia-Tunisia è in programma nella notte tra domenica e lunedì alle 04:00 (ora italiana) all’Estadio BBVA di Monterrey, in Messico, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

La Svezia ha un tasso tecnico superiore e il tandem d’attacco Isak-Gyokeres ha i colpi per scardinare la retroguardia tunisina. Tuttavia, la Tunisia si piazzerà sotto la linea della palla per provare a strappare uno 0-0. Ci aspettiamo una vittoria svedese in una partita bloccata, dove la paura di sbagliare al debutto terrà basso il punteggio complessivo. I bookmaker schiacciano l’Under 2.5 perché la selezione di Lamouchi ha dimostrato di non saper quasi mai pungere negli ultimi tre mesi, faticando a creare occasioni pulite.

Le probabili formazioni di Svezia-Tunisia

SVEZIA (3-5-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Smith; H. Johansson, Bergvall, Ayari, Karlstrom, Gudmundsson; Gyökeres, Isak.

TUNISIA (4-3-3): Chamakh; Valery, Rekik, Talbi, Abdi; Skhiri, Khedira, Hannibal; Slimane, Mastouri, Gharbi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0