Pronostico Spagna-Capo Verde: la Roja trita-tutto debutta contro la favola del Mondiale

Spagna-Capo Verde è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca lunedì alle 18:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Spagna, a nostro avviso, rimane la squadra da battere in questo Mondiale, anche se le quote dei bookie negli ultimi giorni hanno registrato il sorpasso della Francia – più forte a livello di singoli – tra le favorite per la vittoria della coppa. La Roja non avrà l’abbondanza dei Bleus, soprattutto nel reparto offensivo, ma rispetto ai Galletti può fare affidamento su un gioco ormai ben collaudato e sulla forza del gruppo. Due ingredienti che solitamente tendono a fare la differenza in tornei brevi come questo, in cui trovare l’alchimia in tempi ristretti è fondamentale.

Luis De La Fuente, del resto, ha costruito una “macchina” quasi perfetta, che ha già fatto vedere cosa è capace di fare nell’Europeo di Germania, due anni fa. Nessuno, in terra tedesca, è stato capace di trovare un antidoto al palleggio avvolgente delle Furie Rosse, letteralmente devastanti sulle ali grazie all’esplosività di Nico Williams ed alle giocate di qualità eccelsa del fenomeno del Barcellona Yamal, sbocciato proprio nel corso di quell’estate.

La Spagna, però, è completa in ogni reparto ed ha già dimostrato di non dipendere solo dai singoli. Parliamo di una squadra che non perde una gara ufficiale dal 2023 (oltre tre anni) e la cui unica delusione è stata la sconfitta ai rigori con il Portogallo nella scorsa Nations League. La Roja, come se non bastasse, ha dominato il girone di qualificazione, vincendo le prime 5 partite senza subire gol e segnandone la bellezza di 19, pareggiando l’ultima con la Turchia (2-2) a giochi ormai conclusi.

Spagna, gol a valanga nelle qualificazioni

I campioni d’Europa in carica si presentano al Mondiale con una rosa ulteriormente ringiovanita rispetto a due anni fa (via i veterani Joselu, Nacho e Jesus Navas), sebbene in patria abbia fatto discutere la scelta di De La Fuente di non convocare nemmeno un giocatore del Real Madrid. Uno dei papabili, l’ex Juve e Roma Huijsen, è stato escluso all’ultimo momento. Non mancano, tuttavia, le incognite.

Una di queste riguarda Rodri: il Pallone d’Oro ’24 non ha ancora recuperato la forma migliore dopo l’infortunio e la sua tenuta fisica desta qualche sospetto. Poi c’è la questione attaccante: il ct probabilmente continuerà a giocare senza una prima punta di ruolo, affidandosi al fedelissimo e duttile Oyarzabal. I gol, ad ogni modo, non sembrano essere un problema per una selezione che nelle qualificazioni ha segnato a valanga – Spagna terza per gol a partita (3,5), seconda per tiri (22,83), prima per tiri in porta (9,67) e prima per grandi occasioni create (6,17). Lo stesso Oyarzabal ha contribuito con 6 reti e 4 assist.

Contro Capo Verde, nel match d’esordio, De La Fuente molto probabilmente dovrà fare a meno di Yamal e Williams, che partiranno entrambi dalla panchina non essendo ancora al 100%. Al loro posto, Ferran Torres e Baena. In mezzo Rodri verrà supportato da Pedri e Fabian Ruiz, ma scalpita pure Zubimendi, reduce da una grande stagione all’Arsenal. Sull’out destro di difesa si contendono una maglia Marcos Llorente e Pedro Porro.

Capo Verde all’insegna della morabeza

Ad Atlanta la Roja andrà alla ricerca dei primi tre punti ma la debuttante Capo Verde promette battaglia. Senza nulla da perdere, gli Squali Blu hanno già fatto intendere di volersi divertire nel loro primo Mondiale, prendendo spunto dal loro motto nazionale – morabeza – che possiamo tradurre senza problemi con “senza stress”, una sorta di hakuna matata per intenderci. Servirà una mentalità del genere per provare a sopravvivere in un gruppo, quello H, che dovrebbe essere appannaggio di Spagna e Uruguay.

Il piccolo arcipelago al largo della costa dell’Africa occidentale vuole continuare a sorprendere, dopo essere arrivato primo nel girone davanti al più quotato Camerun. Guidati dal ct Bubista, gli Squali Blu dispongono di una rosa molto eterogenea, composta da elementi che militano in 25 club diversi e che conta più giocatori nati a Rotterdam (6) che a Praia, la capitale di Capo Verde. Pur essendo fisici ed inclini alla fase difensiva, questa nazionale abbraccia il calcio di ispirazione isolana, incarnato da attaccanti tecnicamente dotati come Ryan Mendes, Semedo e Jovane Cabral, quest’ultimo passato anche dalla Serie A (Lazio e Salernitana).

L’elemento più rappresentativo, però, è Logan Costa, difensore centrale del Villarreal, che nell’ultima stagione non ha praticamente mai giocato per un brutto infortunio al crociato. In attacco Bubista si affida all’ex Verona Livramento (29 presenze e 1 gol in gialloblù). Capo Verde ha sorpreso nelle ultime amichevoli: oltre a rifilare tre gol alle Bermuda (3-0), gli Squali Blu hanno travolto una selezione europea come la Serbia, abbattuta con lo stesso risultato.

Come vedere Spagna-Capo Verde in diretta tv e in streaming

La sfida Spagna-Capo Verde è in programma lunedì alle 18:00 (ora italiana) al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

La qualità del palleggio della Spagna alla lunga manderà a vuoto il pressing fisico di Capo Verde. Anche senza Yamal e Nico Williams dall’inizio, la selezione di De La Fuente ha troppe soluzioni offensive per non sbloccarla. Ci aspettiamo una vittoria rotonda delle Furie Rosse in un match vivo ma controllato nel punteggio. Di fronte a quote molto basse per quanto riguarda il risultato finale, si può esplorare il mercato dei tempi: la Spagna ama aggredire il match fin dal primo minuto per indirizzare i ritmi ed evitare cali di tensione. L’impatto con il palcoscenico mondiale e la ragnatela di passaggi di Pedri e Fabian Ruiz potrebbero frastornare Capo Verde già nei primi 45 minuti di gioco.

Le probabili formazioni di Spagna-Capo Verde

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Ferran Torres, Oyarzabal, Baena.

CAPO VERDE (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Logan Costa, Joao Paulo; Semedo, Kevin; Ryan Mendes, Monteiro, Jovane Cabral; Livramento.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0