Pronostico Belgio-Egitto: i dubbi di Garcia e l’orgoglio dei Faraoni

Belgio-Egitto è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca lunedì alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

Nel gruppo G va immediatamente in scena lo scontro diretto per il primo posto, con l’Egitto di Salah e Marmoush che cercherà di mettere i bastoni tra le ruote al più quotato Belgio di Rudi Garcia. Le altre due squadre sorteggiate in questo girone, Iran e Nuova Zelanda, non sembrano essere in grado di contrastare Diavoli Rossi e Faraoni, superiori sotto quasi tutti i punti di vista. In un Mondiale, tuttavia, esistono tante variabili e i flop stanno sempre dietro l’angolo: dare le cose per scontate può essere pericoloso.

Il Belgio non è più quello della cosiddetta generazione d’oro dello scorso decennio, ma rimane una selezione molto competitiva, che può tranquillamente recitare il ruolo di outsider tra le big della rassegna iridata.

Certo, bisognerà cambiare registro rispetto alle ultime due spedizioni, che si possono definire fallimentari senza troppi giri di parole. Con Roberto Martinez al timone, nel 2022 in Qatar, i Diavoli Rossi uscirono addirittura ai gironi, ma è stato incolore pure l’Europeo 2024: il ct Domenico Tedesco, arrivato con un bagaglio non indifferente di speranze, non ha saputo fare meglio del suo predecessore, venendo eliminato agli ottavi. Rudi Garcia è chiamato ad invertire questa tendenza: l’ex allenatore di Roma e Napoli ha vinto il girone di qualificazione con due punti di vantaggio sul Galles e sembra aver trovato un modo per trarre il massimo da un reparto avanzato potenzialmente tra i più forti del Mondiale (Lukaku, De Ketelaere, Doku, Trossard, De Bruyne).

Diavoli Rossi tra pregi e difetti

Nelle qualificazioni De Bruyne e compagni hanno segnato 29 gol in 8 partite, sebbene 13 di questi li abbiano rifilati esclusivamente al modestissimo Liechtenstein. Non possono passare inosservati, però, gli 8 gol totali realizzati contro il Galles: due sfide molto prolifiche (4-3 e 2-4), entrambe vinte dal Belgio, che al tempo stesso ha palesato delle difficoltà in fase di non possesso, al punto da indurre Garcia a cambiare nuovamente modulo e sistema di gioco (in realtà ancora non ben definito).

Il reparto arretrato, infatti, fatta eccezione per il portiere Courtois, è il punto debole di questo Belgio. Il ct, ad ogni modo, ha già detto che non è disposto a schierare 5 difensori per non sacrificare giocatori offensivi. Al Mondiale dovrebbe optare per un blocco difensivo medio per supportare l’attacco e non mettere troppa pressione sui difensori. Il problema è che Lukaku, miglior marcatore di sempre di questa nazionale con 90 gol, è reduce da una stagione in cui ha giocato solo pochi minuti con il Napoli e non ha ritmo partita. Discorso simile per De Bruyne, anche lui frenato dagli infortuni nell’annata napoletana.

Un ruolo importantissimo, secondo noi, lo avrà Doku, che con i suoi dribbling e la capacità di saltare facilmente l’uomo sarà una spina nel fianco per le difese avversarie. L’esterno del Manchester City mercoledì ha interrotto in anticipo l’allenamento ma la sua presenza non è in discussione nel match con l’Egitto. In difesa, invece, nulla da fare per Debast: al suo posto uno tra Theate e Ngoy.

La resilienza egiziana

L’Egitto viene da una prestazione confortante offerta nell’ultima amichevole con il Brasile di Ancelotti e terminata 2-1 per la Seleçao. I Faraoni sono riusciti in qualche modo a tenere testa ai verdeoro, pur producendo pochissimi xG (0,26). Una settimana prima, invece. era bastato un gol di Ziko per avere ragione della Russia (1-0).

L’assetto della selezione di Hossam Hassan resta comunque molto pragmatico nonostante dei numeri sbalorditivi nelle qualificazioni a livello realizzativo (19 gol in 9 gare e Salah capocannoniere con 9 centri). L’Egitto, secondo noi, adotterà lo stesso atteggiamento visto nell’ultima Coppa d’Africa, terminata al quarto posto dopo la sconfitta ai rigori nella finalina con la Nigeria (in semifinale Salah e compagni avevano avuto la peggio con il Senegal). Vale a dire grande resilienza, lunghi periodi senza palla e rapidi lanci per lo stesso Salah o Marmoush.

Potrebbe non essere semplice affrontare l’Egitto, sempre molto coeso e determinato a livello emotivo, ma i problemi sorgeranno non appena Salah verrà raddoppiato oppure quando il centrocampo non riuscirà a superare il pressing. Ad ogni modo, il modulo che sceglierà Hassan nella sfida con il Belgio è il 4-2-3-1, con l’ex stella del Liverpool che insieme ad Ashour e Trezeguet avrà il compito di supportare il centravanti del Manchester City.

Come vedere Belgio-Egitto in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra Belgio ed Egitto è in programma lunedì alle 21:00 (ora italiana) al Lumen Field di Seattle, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Belgio-Egitto anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

Il Belgio ha una qualità individuale spaventosa dalla metà campo in su, ma la retroguardia concede sempre qualcosa alle transizioni avversarie. L’Egitto sa difendersi con ferocia ma ha le frecce per pungere in contropiede sfruttando gli spazi concessi da Garcia. Ci aspettiamo una sfida da almeno due reti complessive, ma contenuta all’interno dei quattro gol totali a causa della rigidità tattica del debutto. Nelle prime battute del match, l’Egitto alzerà verosimilmente un vero e proprio muro davanti alla propria area per provare a togliere ritmo alle geometrie di De Bruyne: i primi 45 minuti potrebbero scivolare via sul filo dell’equilibrio tattico e dunque occhio al segno X Primo Tempo.

Le probabili formazioni di Belgio-Egitto

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Mechele, Theate, De Cuyper; Onana, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere.

EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; Hany, Ibrahim, Abdelmonem, Hafez; Lasheen, Attia; Salah, Ashour, Trezeguet; Marmoush.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1