Pronostici Svezia-Tunisia: marcatori e tiri in porta

Pronostici Svezia-Tunisia: gli europei partono leggermente avanti in questa partita e possono prendersi i primi tre punti. Ecco le nostre scelte

Parte leggermente davanti la Svezia in questa partita, anche se la Tunisia è una squadra che si potrebbe rivelare complicata. Ma alla fine, i gialloblù, anche per gli uomini che hanno a disposizione, la dovrebbero spuntare.

E noi siamo qui a capire chi potrebbero essere gli uomini decisivi, quelli che possono regalare i tre punti – che valgono una larghissima fetta di qualificazione – alla squadra che gioca in “casa”. Senza dilungarci oltre, andiamo a scoprire nel dettaglio quello che potrebbe succedere in questo match.

Pronostici Svezia-Tunisia: le nostre scelte

Come marcatore scegliamo ovviamente Gyokeres. L’attaccante dell’Arsenal che ha vinto la Premier League e che ha conquistato la finale di Champions, poi persa ai calci di rigore, ha chiuso in crescendo. Dopo un breve periodo di ambientamento, con il passare dei mesi, ha ritrovato quello smalto che ci aveva fatto vedere in Portogallo. E adesso si candida a trascinare anche la sua squadra. Un attaccante completo, che sì, può trovare la via del gol.

Come tiratori in porta invece il primo nome è quello di Isak. L’attuale attaccante del Liverpool non ha fatto benissimo e vuole rifarsi, e il Mondiale è la giusta “vetrina”. Insieme a lui crediamo che anche Elanga possa trovare una tiro nello specchio (occhio anche alla possibilità di fare un assist). La Svezia, come detto in attacco ha degli uomini importanti. E tutti si meritano di essere nella nostra scelta. Infine, almeno un tiro in porta guardando dal lato Tunisia sicuramente lo potrebbe riuscire a trovare Mastouri, che giocherà alle spalle della punta centrale e che tecnicamente (e anche fisicamente, visto che è alto 191 centimetri) ha le qualità giuste.

Ricapitolando, quindi: Gyokeres marcatore plus ha una quota di 2,11 volte la posta su SportBet. Isak, Elanga e Mastouri over 0,5 tiri in porta plus ancora non hanno nessuna quota sui vari bookmaker. Ma i consigli ci sono.