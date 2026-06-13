Pronostici Spagna-Capo Verde: marcatori e tiri in porta

Pronostici Spagna-Capo Verde: le Furie Rosse hanno trovato un debutto davvero soft con nessuna possibilità che possa finire in maniera diversa.

Debutto migliore non ci sarebbe potuto essere per una nazionale come la Spagna che oggettivamente vuole arrivare in fondo a questo Mondiale. Conquistare i tre punti contro Capo Verde sarà una vera e propria passeggiata di salute con ottime possibilità che questo match possa anche regalare una vera e propria goleada.

Ecco perché nei nostri pronostici non possiamo mettere nemmeno un giocatore capoverdiano. Parliamo di una nazionale che non ha giustamente nessuna ambizione se non quella di cercare di divertirsi, di viversi il momento nel migliore dei modi, di godere dell’atmosfera Mondiale per la prima volta nella propria storia. Ma siccome a noi di questo romanticismo ci interessa poco, andiamo a vedere insieme quelli che secondo noi potrebbero essere gli uomini decisivi.

Pronostici Spagna-Capo Verde: le nostre scelte

Scegliamo due marcatori dal lato della Spagna, perché è evidente che questa partita potrebbe finire in goleada. Il primo è Ferran Torres, forse un po’ troppo sottovalutato. Parliamo di un attaccante che non solo si può esprimere nel migliore dei modi come punta centrale, ma può fare anche l’esterno offensivo. Ed è proprio in questa posizione che dovrebbe trovare spazio. E segnerà.

Insieme a lui occhi puntati su Oyazarbal. Oltre al fatto della “vita facile” contro Capo Verde, dovrebbe essere l’indicato da parte di de la Fuente a tirare, semmai, i calci di rigore. Insomma, un elemento utile alla causa e che segna pure con una certa regolarità.

In attesa di Lamine Yamal – che è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni ma che non dovrebbe essere rischiato – come tiratori in porta scegliamo Baena e Fabian Ruiz. Li conosciamo, soprattutto l’ex Napoli, che ha dei tempi di inserimento giusti e inoltre ci prova con molta efficacia pure dalla distanza.

Insomma, andando a ricapitolare: Oyazarbal e Torres insieme, come marcatori plus, su SportBet danno una quota di 2,40 volte la posta. Non ci sono al momento i tiratori. Ma inserendoli la quota dovrebbe salire anche in maniera sensibile.