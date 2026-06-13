Pronostici Costa D’Avorio-Ecuador: marcatore e tiri in porta

Pronostici Costa D’Avorio-Ecuador: l’inizio del Mondiale per noi è stato clamoroso. Ecco le nostre scelte anche per questa partita

Una partita equilibrata. Senza dubbio. Ma ormai siamo in ballo e balliamo. Sì, perché chi segue Ilveggente.it ha capito che c’è grande competenza. E lo abbiamo dimostrato in questi primi giorni di Mondiale.

Ora si continua con un unico obiettivo, quello di continuare in questo modo e cercare di sbagliare il meno possibile. E siccome questo è un match come detto equilibrato, nel quale non ci aspettiamo chissà quali emozioni, andiamo a dividere questi pronostici. E partiamo dai marcatori, appunto. Ne scegliamo uno per squadra: il primo è Diomandé il secondo è Valencia. Uomini che giocano lì davanti e che hanno sicuramente le reti nelle gambe. E questa è una scelta. Una rete a testa, e chissà, magari potrebbe uscire davvero così fuori.

Pronostici Costa D’Avorio-Ecuador: le altre scelte

Se una scelta, quindi, è stata fatta su due marcatori, un’altra – perché come spiegato prima non è che ci aspettiamo chissà quante emozioni – la facciamo su chi calcia in porta.

Partiamo dal primo: Moises Caicedo è il primo, il secondo andiamo con Diallo, il terzo ovviamente con Diomandé e infine con Valencia, sì, proprio i due marcatori. Scegliamo questi uomini perché andando a vedere i numeri che hanno fatto in questa stagione sono riusciti a essere decisivi per i rispettivi club. Un tiro a testa tra i pali ci potrebbe serenamente stare.

Qui, adesso, andiamo a fare un riepilogo delle nostre scelte.

Marcatori: Diomandé marcatore plus e Valencia marcatore plus su SportBet hanno un valore 11,32 volte la posta.

Tiri in porta: Caicedo, Diomandé, Valencia e Diallo, tutti over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 16,95 volte la posta.