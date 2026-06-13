Mondiali 2026: i pronostici del weekend (13/14 giugno)

I Mondiali del 2026 entrano nel vivo: ecco i pronostici sulle partite che si disputeranno nel weekend del 13 e 14 giugno

Proeguono le partite dei Mondiali di calcio, nel weekend tra sabato e domenica il menù si fa più ricco con sei partite in programma. Quella che andrà in scena a East Rutherford (New Jersey) tra Brasile e Marocco è senza alcun dubbio la prima più interessante di questo Mondiale, non fosse altro che per la caratura e per la qualità delle rose delle due selezioni.

. Il Brasile ha dimostrato un’ottima vena realizzativa nelle ultime uscite (11 gol in tre amichevoli) ma si compatterà basso per sfruttare la velocità di Vinicius. Il nuovo Marocco di Ouahbi tende troppo ad allungarsi sul campo e ad avanzare il baricentro: con la qualità spaziale di Brahim Diaz e Hakimi da una parte, ed il tandem Raphinha-Vinicius dall’altra, le difese dovrebbero fare enorme fatica a mantenere la porta inviolata. La Seleçao è indubbiamente favorita ma non sarà una passeggiata avere ragione di questo Marocco, determinato a rendere le cose difficili ai verdeoro.

L’altra partita più attesa del weekend mette di fronte Olanda e Giappone. L’Olanda conserva una qualità offensiva impressionante ma si presenta con un assetto difensivo inevitabilmente inedito e soprattutto privo di automatismi a causa dei troppi infortuni. Di contro, il Giappone vanta una transizione offensiva letale e un Ueda in stato di grazia. Ci sono tutti i presupposti per vedere entrambe le squadre a segno in una sfida aperta e vibrante. Stuzzica la doppia chance esterna: i Samurai Blu arrivano a questo debutto nelle migliori condizioni possibili, con un gruppo coeso, identità collaudata e scalpi eccellenti conquistati negli ultimi mesi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL OSPITE 2-4 in Haiti-Scozia, Mondiali, domenica ore 03:00

Vincenti

SVIZZERA (in Qatar-Svizzera, Mondiali , sabato ore 21:00)

(in Qatar-Svizzera, Mondiali sabato ore 21:00) BRASILE (in Brasile-Marocco, Mondiali , domenica ore 00:00)

(in Brasile-Marocco, Mondiali domenica ore 00:00) TURCHIA (in Australia-Turchia, Mondiali, domenica ore 06:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Qatar-Svizzera , Mondiali , sabato ore 21:00

, , sabato ore 21:00 Germania-Curaçao, Mondiali, domenica ore 19:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Brasile-Marocco , Mondiali , domenica ore 20:00

, , domenica ore 20:00 Olanda-Giappone, Mondiali, domenica ore 22:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 6.62 GOLDBET ; 6.79 SPORTBET; 6.62 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Olanda-Giappone, Mondiali, ore 22:00