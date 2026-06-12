Pronostico Olanda-Giappone: l’emergenza infortuni spariglia le carte

Olanda-Giappone è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca domenica alle 22:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

Si parte subito col botto in questo girone, uno di quelli che potrebbe regalare qualche colpo di scena ed in cui non sembrano esserci gerarchie ben definite alla vigilia della prima giornata. La sfida in assoluto più stuzzicante è proprio Olanda-Giappone, le due che in teoria dovrebbero contendersi il primo posto, che andrà in scena ad Arlington, in Texas.

Non solo gli Oranje, ma anche i nipponici danno l’impressione di avere maggiori chance di superare la fase a gironi rispetto a Svezia e Tunisia: secondo gli addetti ai lavori, i Samurai Blu avrebbero addirittura le carte in regola per diventare una delle sorprese del torneo, più o meno come fecero 4 anni fa in Qatar arrivando addirittura primi nel gruppo davanti niente meno che a due colossi come Spagna e Germania, salvo poi arenarsi agli ottavi ai rigori contro la Croazia. Del resto, il commissario tecnico è sempre lo stesso della spedizione qatariota, Hajime Moriyasu. E nel frattempo questa selezione ha continuato a sfornare giocatori interessanti, che militano ormai tutti (o quasi) ad alti livelli in Europa.

I Samurai Blu potenziali outsider

Il Giappone si è qualificato al Mondiale spadroneggiando nelle qualificazioni asiatiche. Nella prima fase hanno ottenuto sei vittorie su sei partite, segnando 24 gol e non subendone neanche uno; nella fase successiva hanno conquistato 23 punti su 30 disponibili, con una differenza reti mostruosa di +27. Come se non bastasse, i nipponici hanno brillato nelle amichevoli disputate da settembre 2025 a oggi, ottenendo affermazioni prestigiosissime contro Brasile (3-2) e Inghilterra (0-1) e successi convincenti contro nazionali del calibro di Scozia (0-1) e Ghana (2-0), che come i Samurai Blu prenderanno parte alla rassegna iridata.

Una squadra, insomma, che anche le big – come l’Olanda – dovranno prendere con le pinze. Moriyasu utilizza la difesa a tre, ma uno dei tratti distintivi di questo Giappone è la grande capacità di fare pressing offensivo, grazie a giocatori pronti a sacrificarsi come Kubo, Ritsu Doan, Nakamura e Junya Ito. A difendere i pali toccherà a Suzuki, ammirato nel Parma nell’ultima Serie A, mentre in attacco i gol saranno una prerogativa di Ueda, fresco vincitore del titolo di capocannoniere dell’Eredivisie (25 gol in 31 presenze) con la maglia del Feyenoord.

Moriyasu, oltretutto, non ha mai avuto una rosa così profonda e assortita. Basti pensare che Sano torna ad essere il perno in mezzo al campo, costringendo gente come Tomiyasu e Endo a partire dalla panchina. Un altro elemento chiave è l’ex laziale Kamada, reduce da una stagione fantastica al Crystal Palace. Non bisogna dimenticare, infine, che il ct al Mondiale dovrà fare a meno di due ottimi giocatori come Minamino e Mitoma, entrambi infortunati.

I grattacapi di Koeman

Restando sul discorso infortuni, l’Olanda è stata una delle selezioni più sfortunate da questo punto di vista. Ronald Koeman, noto per essere un perfezionista quasi maniacale, a marzo aveva detto che avrebbe convocato soltanto giocatori in forma. A poche settimane dall’inizio del Mondiale, tuttavia, è stato costretto a valutare più soluzioni per ovviare alle numerosissime defezioni.

Xavi Simons si è rotto il crociato e tornerà a giocare solo nel 2027, ma sono out anche Schouten e de Ligt. Diversi uomini chiave, poi, vengono da stagioni in cui gli infortuni li hanno tenuti fuori dal campo per diverso tempo (Dumfries, Depay, de Jong), senza dimenticare chi ha giocato poco con i rispettivi club (Aké, Reijnders). Chi invece ha brillato è il romanista Malen, un vero e proprio fattore da quando è arrivato in Serie A a gennaio alla corte di Gasperini, chiudendo in doppia cifra. Al di là degli infortuni, la federazione ha fissato come obiettivo le semifinali, raggiunte due anni fa all’Europeo tedesco, sempre con Koeman in panchina.

Gli Oranje, fermati dall’Argentina ai quarti di finale nel precedente Mondiale – decisivi i rigori contro l’Albiceleste – hanno vinto senza problemi il loro girone di qualificazione, chiudendo da imbattuti e segnando la bellezza di 27 gol in 8 partite. Prolificità che sembra essersi un po’ esaurita a giudicare dalle ultime amichevoli: a inizio mese la sorprendente sconfitta per 1-0 con l’Algeria, subito archiviata da un successo – forse troppo striminzito – con l’Uzbekistan di Cannavaro (2-1). In questo test si è fatto male il portiere titolare Verbruggen e nel caso non dovesse farcela è pronto Flekken. Niente Mondiale neppure per Timber: al suo posto il ct ha convocato Geertruida.

Come vedere Olanda-Giappone in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Olanda-Giappone è in programma domenica alle 22:00 (ora italiana) all’AT&T Stadium di Arlington, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Olanda-Giappone anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

L’Olanda conserva una qualità offensiva impressionante ma si presenta con un assetto difensivo inevitabilmente inedito e soprattutto privo di automatismi a causa dei troppi infortuni. Di contro, il Giappone vanta una transizione offensiva letale e un Ueda in stato di grazia. Ci sono tutti i presupposti per vedere entrambe le squadre a segno in una sfida aperta e vibrante. Stuzzica la doppia chance esterna: i Samurai Blu arrivano a questo debutto nelle migliori condizioni possibili, con un gruppo coeso, identità collaudata e scalpi eccellenti conquistati negli ultimi mesi.

Le probabili formazioni di Olanda-Giappone

OLANDA (4-2-3-1): Flekken; Dumfries, van Dijk, van Hecke, van de Ven; de Jong, Gravenberch; Summerville, Reijnders, Gakpo; Malen.

GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Taniguchi, Watanabe, H. Ito; Doan, Kamada, Sano, Nakamura; Kubo, Maeda; Ueda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1