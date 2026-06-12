Pronostico Australia-Turchia: un fortino da scardinare per Montella

Australia-Turchia è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca domenica alle 06:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Ogni punto ottenuto potrebbe fare la differenza in questo gruppo D apparentemente equilibratissimo e composto da nazionali che in qualche modo si equivalgono, come conferma anche il ranking FIFA (per quello che vale). USA sedicesimi, Australia ventisettesima, Turchia ventiduesima e Paraguay quarantesimo: la distanza è minima, come si può ben vedere. Nessuna delle quattro sembra essere spacciata in partenza e bisogna fare attenzione alle potenziali outsider.

I Socceroos, per esempio, possono sorprendere come 4 anni fa in Qatar, quando contro ogni pronostico hanno superato un girone impossibile sulla carta, chiudendo a pari punti con la Francia e davanti a Tunisia e Danimarca. Poi il loro percorso si fermò agli ottavi contro i futuri campioni del mondo dell’Argentina, ma era dal 2006 che l’Australia non raggiungeva la fase ad eliminazione diretta. Da allora i risultati degli oceanici sono stati altalenanti: in Coppa d’Asia hanno deluso, venendo eliminati ai quarti di finale, e dal 2024 al timone c’è un nuovo allenatore, Tony Popovic, ex difensore del Crystal Palace e colonna della stessa nazionale australiana dal 1991 al 2006, che ha preso il posto di Graham Arnold.

Socceroos, quante novità in attacco

Nonostante il cambio in panchina rispetto all’ultima edizione del campionato del mondo, i Socceroos non hanno cambiato pelle. La loro identità, infatti, è sempre la stessa: difesa e contropiede. Rispetto al predecessore, tuttavia, Popovic ha ampliato gli orizzonti, velocizzando il ricambio generazionale, soprattutto dalla metà campo in su. Ci riferiamo ai giovani attaccanti Irankunda e Touré, che potrebbero diventare molto pericolosi nelle transizioni, ma anche all’italo-australiano Volpato, esterno del Sassuolo che in extremis ha scelto di accettare la convocazione dell’Australia.

Sulla corsia sinistra Popovic potrà contare pure su un giocatore che sta facendo molto bene al Feyenoord, in Eredivisie: parliamo di Bos, diventato il primo australiano di sempre vincere il premio di giocatore del mese nella massima serie olandese. Nel match d’esordio con la Turchia il ct dovrebbe inizialmente tenere in panchina Irankunda e Volpato, anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Mabil. In difesa Popovic darà fiducia ad un’altra conoscenza del calcio italiano, il parmense Circati, che andrà a completare un reparto composto da veterani come Burgess e Souttar.

L’Australia nell’ultima amichevole ha impattato 1-1 con la Svizzera, mentre pochi giorni prima aveva perso 1-0 contro il Messico, ma in entrambe le occasioni i Socceroos hanno mostrato una buona tenuta difensiva contro due selezioni più forti.

Montella con il dubbio Yildiz

La Turchia di Vincenzo Montella è una delle squadre più interessanti e intriganti di questo Mondiale. Il ct italiano è comunque già nel firmamento di questa selezione, avendo raggiunto l’obiettivo – non scontato – di riportare la nazionale della mezzaluna a giocare un campionato del mondo 24 anni dopo l’ultima partecipazione.

L’ex allenatore di Fiorentina e Milan si era già tolto una soddisfazione enorme due anni fa, arrivando ai quarti di finale dell’Europeo di Germania, fermato solo dall’Olanda.

Nelle qualificazioni al Mondiale nordamericano, invece, la Turchia ha chiuso al secondo posto nel girone della Spagna campione d’Europa (a -3 dalla Roja), ma poi non ha deluso nei playoff, battendo di misura e senza subire gol prima la Romania e poi il Kosovo. Montella ha avuto il merito di saper creare un gruppo coeso ed eterogeneo, formato da veterani come Calhanoglu e da giovani stelle come Guler e Yildiz, sfruttando al meglio le loro qualità. La sua Turchia non ha un solo stile di gioco: cambia spesso, passando con estrema facilità dal dominio del possesso ad un atteggiamento più reattivo e difensivo. Delle altre selezioni sorteggiate in questo gruppo probabilmente nessuna, nemmeno gli USA, può vantare la stessa dose di qualità individuale dei turchi, che cercheranno di arrivare davanti a tutti per evitare un ipotetico scontro con l’Argentina negli ottavi.

Reduce dalle vittorie nei test con Macedonia del Nord (4-0) e Venezuela (1-2), Montella ha le idee chiare sull’undici da schierare nel match di Vancouver con l’Australia. L’unico dubbio riguarda lo juventino Yildiz, che in settimana ha continuato ad allenarsi a parte.

Come vedere Australia-Turchia in diretta tv e in streaming

La sfida Australia-Turchia è in programma domenica alle 06:00 (ora italiana) al BC Place di Vancouver, in Canada, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “X2+Multigol 2-3” è quotato a 2.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.99 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

L’Australia imposterà la classica gara di contenimento per poi provare a pungere in contropiede, mentre la Turchia cercherà di far girare il pallone con pazienza per scardinare le linee oceaniche. È un match che difficilmente si sbloccherà subito, ma la qualità offensiva turca e la forza fisica australiana sulle palle inattive dovrebbero garantire una finestra compresa tra i 2 e i 3 gol totali. La sensazione è che se la Turchia riuscirà a imporre il proprio ritmo a centrocampo, l’asse Calhanoglu-Guler potrebbe inventare la giocata decisiva per espugnare il fortino di Popovic. Il tasso tecnico dei turchi è nettamente superiore e la fame di una nazione che attende questo palcoscenico da 24 anni potrebbe fare la differenza.

Le probabili formazioni di Australia-Turchia

AUSTRALIA (3-4-2-1): Ryan; Circati, Burgess, Souttar; Italiano, O’Neill, Irvine, Bos; Mabil, Hrustic; Touré.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Kokçu, Calhanoglu; Alper Yilmaz, Güler, Uzun; Aktürkoglu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2