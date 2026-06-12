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Pronostici Germania-Curaçao: marcatori e tiri in porta

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Pronostici Germania-Curaçao: la squadra di Nagelsmann non poteva avere debutto migliore. Una partita decisa in partenza. Ecco le nostre scelte

Un debutto più soft per la Germania in questo Mondiale forse non ci sarebbe potuto essere. I tre punti contro Curacao ci paiono davvero assicurati e alla fine sarà così.

Pronostici Germania-Curaçao:
Pronostici Germania-Curaçao: marcatori e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Anzi, ci aspettiamo una vera e proprio goleada dei tedeschi che, sappiamo benissimo, non è che si tirano indietro quando devono attaccare e segnare. Una caratteristica importante della squadra di Nagelsmann che come al solito (e per storia e uomini) si candida a recitare un ruolo di protagonista in questa competizione. Ora, le scelte le abbiamo evidentemente fatte per quelli che potrebbero essere gli uomini decisivi. E andiamo a vedere insieme chi sono quei giocatori che in una serata del genere potrebbero trovare gloria.

Pronostici Germania-Curaçao: le nostre scelte

Non finirà con il minimo scarto questa partita. I valori in campo sono troppo diversi per pensare che la Germania possa vincere con un solo gol. E allora ecco che di marcatori ne scegliamo due: il primo è Havertz che non è proprio un attaccante ma che gioca appunto come uomo più avanzato e che quando è in forma segna nelle partite che contano. L’altro è Musiala, elemento tecnicamente di un altro livello e che ha accelerazioni che possono fare subito la differenza.

Per quanto riguarda invece i tiratori in porta la scelta ricade su Wirtz che no, al Liverpool non ha vissuto la migliore stagione della sua carriera ma rimane un giocatore sublime che ha delle giocate importanti. E infine scegliamo un uomo che può trovare almeno un assist: quell’uomo è Kimmich che non solo giocherà come esterno di destra nel pacchetto arretrato (e troverà spazio da attaccare davanti) ma è anche quell’uomo addetto a battere calci d’angolo e punizioni.

Ricapitolando, quindi: Havertz e Musiala marcatori plus e Kimmich assist Duo, su Sportbet hanno un valore di 4,93 volte la posta. Al momento non ci sono quote per quanto riguarda i tiratori in porta, ma il nostro pronostico, qualora lo voleste inserire, ve lo abbiamo dato. 

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