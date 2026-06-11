Wimbledon 2026, chi c’è alle spalle di Sinner? Le quote dei rivali

Chi vincerà Wimbledon dopo l’exploit di Sinner dello scorso anno? L’analisi delle quote dei favoriti all’edizione 2026 dello Slam londinese.

Archiviato questo Roland Garros per nulla convenzionale, che ha visto uscire al secondo turno il favorito per la vittoria e trionfare per la prima volta in un torneo del Grande Slam il tedesco Alexander Zverev – senza dimenticare l’ottimo risultato raggiunto da Flavio Cobolli – l’attenzione del mondo del tennis si è già spostata sui verdi campi inglesi. E, in particolar modo, su Wimbledon.

Jannik Sinner, campione uscente a Church Road, si appresta a difendere il titolo conquistato nel 2025 e i 2000 punti che quella vittoria gli regalò in ottica ranking Atp. Dopo un periodo di riposo in Sardegna e la scelta di non disputare tornei di preparazione prima di Londra a causa del problema fisico accusato a Parigi, l’azzurro rimane l’uomo da battere per distacco secondo i bookmaker. Il successo del numero 1 del mondo appare quasi scontato – lo era anche al Roland Garros, ma sappiamo tutti com’è andata, ahinoi, a finire – per gli analisti, ma chi sono, dopo di lui, i favoriti in lizza per il titolo?

Il primo rivale credibile per la vittoria sui prati londinesi resta l’intramontabile Novak Djokovic, che all’All England Club ha vinto la bellezza di 7 volte. Nonostante il cambio generazionale in cima al circuito, l’esperienza del serbo su questa superficie e su questo campo in particolare lo colloca come secondo favorito assoluto in lavagna, proposto a quota 5.

I principali inseguitori: Djokovic e Zverev guidano il gruppo

Subito dietro si attesta il fresco campione di Parigi, Alexander Zverev. Il tedesco, che ha finalmente sfatato il tabù Slam superando Cobolli in una tiratissima finale al quinto set, cerca una storica doppietta terra-erba ed è offerto a quota 11. Un gradino più sotto si posiziona una delle sorprese della stagione, il giovane ceco Jakub Mensik, quotato a 17.

Subito dopo, si posizionano Taylor Fritz, proposto a 21, seguito a ruota dal connazionale Ben Shelton a 23. Il britannico Jack Draper, che conta sul fattore casa, si attesta a quota 26. Più staccato il nucleo composto da Daniil Medvedev, Matteo Berrettini (già finalista del torneo in passato) e il giovane talento brasiliano Joao Fonseca, tutti appaiati a quota 36.

Riflettori puntati, dato il recente successo, anche su Flavio Cobolli. Nonostante lo straordinario cammino sulla terra parigina e l’ingresso tra i primi dieci giocatori del mondo, i bookmaker mantengono una comprensibile prudenza sulle sue attitudini sull’erba, superficie dove lo scorso anno raggiunse i quarti di finale cedendo a Djokovic. Il trionfo del romano a Church Road paga infatti 51 volte la posta. Cobolli condivide la quota con altri nomi importanti del circuito come Alex De Minaur, Jiri Lehecka, Arthur Fils e l’altro azzurro Lorenzo Musetti – parteciperà? Vedremo – tutti fermi a 51. Più staccati nel listone generale troviamo infine Lorenzo Sonego a quota 101 e i veterani del circuito come Grigor Dimitrov a 126.

Vincente Wimbledon: le quote

Jannik Sinner: 1.45

Novak Djokovic: 5

Alexander Zverev: 11

Jakub Mensik: 17

Taylor Fritz: 21

Ben Shelton: 23

Jack Draper: 26

Daniil Medvedev: 31

Matteo Berrettini: 36

Joao Fonseca: 36

Alexander Bublik: 41

Alex de Minaur: 51

Flavio Cobolli: 51

Jiri Lehecka: 51

Arthur Fils: 51

Lorenzo Musetti: 51

Giovanni Mpetshi Perricard: 71

Hubert Hurkacz: 71

Tommy Paul: 71

Felix Auger-Aliassime: 81

Gabriel Diallo: 81

Stefanos Tsitsipas: 81

Sebastian Korda: 81

Andrey Rublev: 81

Alejandro Davidovich Fokina: 101

Tomas Machac: 101

Lorenzo Sonego: 101

Ugo Humbert: 101

Casper Ruud: 101

Frances Tiafoe: 101

Holger Rune: 101

Alex Michelsen: 101

Karen Khachanov: 101

Nicolas Jarry: 101

Grigor Dimitrov: 126

Cameron Norrie: 151

Tallon Griekspoor: 151

Alexei Popyrin: 151

Jacob Fearnley: 151

Zizou Bergs: 151

Francisco Cerundolo: 151

Marin Cilic: 151

Jordan Thompson: 201

Daniel Evans: 301

Sebastian Baez: 301