Pronostico Qatar-Svizzera: si delineano subito le gerarchie

Qatar-Svizzera è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca sabato alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Gravitano parecchie aspettative attorno alla Svizzera, come forse mai prima d’ora alla vigilia di un campionato del mondo. Merito degli innegabili progressi raggiunti dalla Nati negli ultimi anni, che hanno avuto il loro culmine nel quarto di finale all’Europeo tedesco perso contro l’Inghilterra ma soltanto dopo i calci di rigore. In realtà l’ascesa degli elvetici, guidati ormai dal 2021 da Murat Yakin, è iniziata circa due decenni fa, non a caso questa è la sesta partecipazione consecutiva ad una rassegna iridata. Continuità non scontata per una selezione che dal 1970 al 2002 si era qualificata in una sola occasione (1994).

Yakin ha già detto che l’intenzione è quella di “giocare la migliore Coppa del Mondo mai vista da una squadra svizzera”. I presupposti sembrano esserci, considerando che la Nati ha dominato il girone di qualificazione, conquistando 14 punti su 18 disponibili. Anche grazie a questi risultati ha potuto scalare il ranking FIFA, arrivando alla diciannovesima posizione.

La Nati è un perfetto mix di veterani e nuove leve

Il gruppo che arriva al Mondiale è, su per giù, quello dell’ultimo Europeo. Un perfetto mix di veterani (Xhaka, Akanji, Rodriguez) ed esponenti della nuova generazione (Rieder, Ndoye e Manzambi, quest’ultimo reduce da una sensazionale stagione al Friburgo). Non mancano poi alcuni “fedelissimi” di Yakin, convocati nonostante vengano da stagioni altalenanti: l’ex Milan Okafor – che ha ricucito il rapporto con il ct dopo gli screzi di Euro 2024 – Vargas e Amdouni (l’attaccante del Burnley dovrebbe aver recuperato da un brutto infortunio giusto in tempo).

In attacco la Svizzera si affida ancora a Embolo, altro uomo-chiave per Yakin: dopo aver risolto i problemi burocratici che gli avevano impedito di partire con il resto del gruppo per gli USA, dovrebbe giocare dal 1′ contro il Qatar. La Svizzera molto probabilmente scenderà in campo con il 4-2-3-1, anche se ultimamente Yakin ha preso in considerazione il 3-4-3 con Zakaria nel ruolo di esterno destro. È stato proprio questo modulo a portare la squadra ai quarti di finale degli Europei. Il commissario tecnico, nel frattempo, ha utilizzato le ultime due amichevoli per preseguire con gli esperimenti e ruotare giocatori: 4-1 alla Giordania e 1-1 con l’Australia.

Le difficoltà del Qatar

La Svizzera è la favoita per il primo posto nel gruppo B e non dovrebbe sbagliare l’esordio con il Qatar, la selezione sulla carta meno competitiva del raggruppamento. Gli Al-Annabi partecipano per la seconda volta dopo aver ospitato il Mondiale tre anni e mezzo fa – fu un fiasco totale con 0 punti in tre partite e un solo gol realizzato – ma nelle qualificazioni non hanno particolarmente incantato.

La loro preparazione all’evento, oltretutto, è stata incompleta: la guerra in Iran ha coinvolto tutto il Medio Oriente ed il Qatar non ha potuto disputare le amichevoli di marzo contro Serbia e Sudan. Il commissario tecnico, nominato solamente un mese fa, è lo spagnolo Julen Lopetegui (ex Siviglia e Real Madrid) che ad ogni modo ha avuto poco tempo per poter incidere.

Nelle ultime due settimane il Qatar ha perso 1-0 con l’Irlanda ed ha pareggiato 0-0 con El Salvador, continuando a segnare con il contagocce. Lopetegui, vista la poca qualità a disposizione, non ha altra scelta: l’obiettivo è quello di mantenere il più possibile la difesa compatta e colpire in contropiede. Non sarà assolutamente semplice, dal momento che il Qatar ha concluso le qualificazioni con una differenza reti di -7 dopo aver subito 24 gol in 10 partite. La stella di questa squadra è sempre Afif, che ricoprirà il ruolo di esterno alto a sinistra nel 4-3-3. Parliamo di uno dei pochi in grado di creare qualche grattacapo alla difesa avversaria.

Come vedere Qatar-Svizzera in diretta tv e in streaming

La sfida Qatar-Svizzera è in programma sabato alle 21:00 (ora italiana) al Levi’s Stadium di Santa Clara, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Il divario tecnico, tattico e di esperienza internazionale è davvero notevole. La Svizzera vorrà imporre immediatamente la propria legge per dimostrare di poter fare il miglior Mondiale della propria storia. Ci aspettiamo una vittoria comoda degli elvetici all’interno di una cornice di reti regolare. Il Qatar sta faticando maledettamente a trovare la via del gol, complice una manovra spenta e prevedibile. Le speranze offensive degli asiatici sono ridotte al lumicino. E di conseguenza il clean sheet per Kobel (o Sommer) è un’opzione caldissima.

Le probabili formazioni di Qatar-Svizzera

QATAR (4-3-3): Abunada; Al Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Ahmed; Laye, Fathi, Gaber; Edmilson, Abdurisag, Afif.

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Rieder, Vargas; Embolo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3