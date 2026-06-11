Pronostico Brasile-Marocco: subito un esame complicato per Ancelotti

Brasile-Marocco è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 00:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

Quello che andrà in scena a East Rutherford (New Jersey) tra Brasile e Marocco è senza alcun dubbio il primo match interessante di questo Mondiale, non fosse altro che per la caratura e per la qualità delle rose delle due selezioni.

La Seleçao, seppur decaduta negli ultimi anni, è la rappresentativa che ha vinto più coppe del mondo in assoluto (5). E ogni volta non può non figurare tra le favorite, sebbene ci siano sulla carta nazionali più forti. Dall’altra abbiamo i Leoni dell’Atlante, che nell’ultima rassegna iridata lasciarono tutti a bocca aperta diventando la prima selezione africana a raggiungere le semifinali in un campionato del mondo. Una cavalcata fenomenale, nonché primo mattone di un ciclo impreziosito lo scorso gennaio dalla “vittoria” della Coppa d’Africa. Trofeo conquistato però solamente grazie a un successo a tavolino (sul campo il Marocco ha perso ai supplementari contro il Senegal). Al di là dell’esito delle battaglie legali, è innegabile la crescita del movimento calcistico marocchino.

In New Jersey potrebbe andare in scena un primo duello per il primo posto nel gruppo B, composto anche da Haiti e Scozia. Attorno al Brasile c’è ovviamente un’enorme curiosità. Non fosse per il fatto che la federazione un anno fa ha deciso di correre ai ripari affidandosi a uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, Carlo Ancelotti, alla prima esperienza alla guida di una nazionale dopo gli innumerevoli trofei vinti nella sua seconda avventura al Real Madrid, fortunata come la prima.

Seleçao senza Neymar

Una scelta quasi obbligata per la federcalcio brasiliana, in uno dei momenti più difficili della Seleçao. Quando è arrivato Ancelotti la situazione era complicatissima. Sembrava che addirittura il Brasile non riuscisse a qualificarsi tra le prime sei del girone eliminatorio (alla fine ha chiuso quinto a -10 dall’Argentina capolista e con 6 sconfitte in 18 partite).

L’ex tecnico di Milan, Napoli e Real è in carica da giugno 2025 ma è solamente da qualche mese che i verdeoro hanno cominciato ad avere una fisionomia ben precisa. Si registra una significativa crescita nelle ultime amichevoli – tre vittorie di fila contro Croazia, Panama ed Egitto, segnando 11 gol totali – che hanno mostrato un’inversione di tendenza rispetto alla sconfitta di misura incassata a marzo contro la Francia (2-1 nell’unico test di livello).

Le convocazioni di Ancelotti, sulle quali hanno inciso gli infortuni (Estevao, Militao e Rodrygo, ai quali si è appena aggiunto Wesley, il cui posto è stato preso da Ederson), non sono state esenti da critiche.

Se il ritorno di un Neymar a mezzo servizio ha messo d’accordo un po’ tutti, hanno fatto discutere alcune esclusioni eccellenti, come quella di Joao Pedro del Chelsea. Contro il Marocco, senza Neymar – l’ex Barcellona e PSG non ha recuperato – Ancelotti si affiderà a Cunha, terminale offensivo del suo 4-2-3-1, supportato da Luiz Henrique, Raphinha e Vinicius. Certezze anche in difesa e a centrocampo: la coppia di centrali sarà formata da Marquinhos e Gabriel, appena due settimane fa rivali nella finale di Champions tra PSG e Arsenal, mentre in mediana agiranno due veterani come Bruno Guimaraes e Casemiro. Sulle fasce, dietro, Ancelotti ha puntato sull’usato sicuro, convocando gli ex Juve Danilo e Alex Sandro. Queste, tuttavia, ci sembrano le zone di campo più lacunose.

Il Marocco ha cambiato pelle con il nuovo ct

Il sogno del Marocco è quello di fare parecchia strada anche stavolta, ma per bissare l’impresa qatariota servirà obiettivamente un miracolo. Nel frattempo le aspettative sono cresciute a dismisura, soprattutto dopo che i Leoni dell’Atlante sono addirittura saliti al settimo posto del ranking FIFA.

In panchina da qualche mese non c’è l’eroe di Qatar 2022, Walid Regragui – esonerato per via dell’atteggiamento troppo speculativo della squadra – ma Mohamed Ouahbi, l’ex ct della selezione Under-20 campione del mondo che ha preso il suo posto dopo la Coppa d’Africa. Con lui il Marocco è imbattuto, avendo collezionato due pareggi e tre vittorie nelle ultime cinque amichevoli. Ad inizio settimana i Leoni dell’Atlante hanno impattato con la Norvegia di Haaland (1-1), mentre qualche giorno prima avevano travolto il Madagascar 4-0. Ouahbi per il debutto con la Seleçao sceglierà il 4-2-3-1: sospiro di sollievo per Mazraoui, uscito per una botta alla spalla nell’ultimo test, ma quasi certamente Aguerd, che solo da poco è tornato ad allenarsi con il gruppo, partirà dalla panchina. Un altro assente è Ezzalzouli, out per tutta la fase a gironi. In attacco Saibari è favorito su El Kaabi.

Come vedere Brasile-Marocco in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Brasile-Marocco è in programma nella notte tra sabato e domenica alle 00:00 (ora italiana) al MetLife Stadium di East Rutherford, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Brasile-Marocco anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

Lo spettacolo secondo noi non mancherà affatto. Il Brasile ha dimostrato un’ottima vena realizzativa nelle ultime uscite (11 gol in tre amichevoli) ma si compatterà basso per sfruttare la velocità di Vinicius. Il nuovo Marocco di Ouahbi tende troppo ad allungarsi sul campo e ad avanzare il baricentro: con la qualità spaziale di Brahim Diaz e Hakimi da una parte, ed il tandem Raphinha-Vinicius dall’altra, le difese dovrebbero fare enorme fatica a mantenere la porta inviolata. La Seleçao è indubbiamente favorita ma non sarà una passeggiata avere ragione di questo Marocco, determinato a rendere le cose difficili ai verdeoro.

Le probabili formazioni di Brasile-Marocco

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Ibanez, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes; Luis Henrique, Raphinha, Vinicius Jr.; Cunha.

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, Rahimi; Saibari.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1