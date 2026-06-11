Pronostici USA-Paraguay: marcatore e tiri in porta

Pronostici Stati Uniti-Paraguay: i padroni di casa sognano un grandissimo inizio in questo Mondiale. Ecco i possibili marcatori e tiratori in porta

I padroni di casa sognano un inizio spettacolare. Anche perché, ovviamente, saranno spinti dal proprio pubblico. E il Paraguay sa benissimo che sarà complicato riuscire con un risultato positivo.

Anche perché, gli Stati Uniti, hanno una rosa sicuramente di valore con dei giocatori che in alcuni casi fanno davvero la differenza nei più importanti campioni europei. E allora, siccome vediamo appunto favorita la formazione allenata da Pochettino (un allenatore sicuramente importante) i nostri pronostici ovviamente pendono verso un solo lato o quasi. E andiamo a vedere chi potrebbero essere questi uomini decisivi.

Pronostici Stati Uniti-Paraguay: le nostre scelte

La delusione per il finale di stagione con il Milan potrebbe dare una spinta in più a Pulisic. Giocherà, secondo le previsioni, da esterno sinistro nel 4-2-3-1, con possibilità di accentrarsi e di trovare l’inserimento decisivo. Da lui ci aspettiamo qualcosa in più, anche perché ha qualità tecniche davvero importanti. E allora ecco il nostro uomo che dovrebbe segnare.

Questione tiri in porta: Balogun del Monaco è l’uomo che giocherà lì davanti. Sia fisicamente che tecnicamente è un uomo decisivo, lo è sempre stato. Ecco che da lui (così come da McKennie che conosciamo benissimo come sia fondamentale quando attacca lo spazio), almeno una conclusione nei pali ci potrebbe stare. Sanabria invece, dalla parte sudamericana, potrebbe pure provarci dalla distanza – ma non solo – a centrare lo specchio degli americani. Sì, ci sta. Così come una conclusione totale, magari non dentro lo specchio in questo caso, la potrebbe provare Almiron.

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Quindi, andando a ricapitolare: Pulisic marcatore, Balogun over 0,5 tiri in porta plus, Sanabria over 0,5 tiri in porta plus, McKennie over 0,5 tiri in porta plus e Almiron over 0,5 tiri totali plus, su SportBet hanno un valore di 16,17 volte la posta.