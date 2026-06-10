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Pronostici Corea del Sud-Repubblica Ceca: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Corea del Sud-Repubblica Ceca: ecco marcatore e tiri in porta della seconda partita del Mondiale che giovedì sera prenderà il via

Si fa sul serio. E Corea del Sud-Repubblica Ceca è un’altra partita del Mondial che andiamo ad analizzare per capire chi potrebbero essere gli uomini decisivi, quelli che possono segnare o calciare dentro lo specchio della porta durante questi 90minuti.

Pronostici Corea del Sud-Repubblica Ceca
Pronostici Corea del Sud-Repubblica Ceca: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La Corea potrebbe davvero mettere in difficoltà la Repubblica Ceca. Parliamo di una squadra che ha ormai dei giocatori che fanno parte delle squadre più importanti in Europa e che sanno benissimo il valore delle partite. I cechi, dal proprio canto, si sono qualificati grazie agli spareggi eliminando la Polonia. Una squadra in crescita, ma lontana rispetto a quella che abbiamo ammirati nei primi anni del 2000. Comunque, in casa Corea, occhio come al solito a Son come possibile marcatore. Lee Kang-in, giocatore del PSG – che potrebbe lasciare i parigini – è sicuramente l’uomo assist. Quattro servizi decisivi nelle gare con la maglia campione d’Europa quest’anno nelle 39 presenze anche se solamente 19 sono state da titolare. Ma è un elemento molto abile.

Pronostici Corea-Repubblica Ceca: le altre scelte

Intanto partiamo da una statistica: la Repubblica Ceca ha fatto un record nelle qualificazioni Mondiali con sette gol sugli sviluppi di calcio d’angolo. Quindi occhio a Krejci e Soucek, gli unici due giocatori provenienti dalla Premier League che, inoltre, sono molto abili sul gioco aereo. Scelta esotica, senza dubbio, ma ci si può assolutamente aspettare una conclusione nei pali. O magari ci potrebbe pure scappare una rete.

Per quanto riguarda il marcatore, invece, non possiamo non affidarci all’uomo con maggiori potenzialità fisiche, e tecniche, dentro questa squadra. E ovviamente parliamo di Schick. Ha trascinato e nei momenti decisivi è diventato davvero un uomo importante. Per quanto riguarda infine il possibile assist-man occhio a Sulc una delle stelle emergenti del calcio europeo in questa stagione. Dopo il suo trasferimento al Lione, ha segnato con una media di 0,63 gol ogni 90 minuti, la terza più alta tra tutti i giocatori con almeno 1.500 minuti di Ligue 1 in questa annata. E serve ottimi palloni.

Ricapitolando: Mettendo insieme tutto quello che vi abbiamo detto, con Son e Schick marcatori plus, Krejci e Soucek over 0,5 tiri in porta plus, Sulc e Lee Kang-in assist-man, su SportBet arriva fuori una quota di 1.251,96.

Solo i marcatori marcatori invece, insieme, il valore è di 8,85 volte la posta

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