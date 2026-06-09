Pronostico Bolivia-Algeria: l’avvicinamento è da sogno

Bolivia-Algeria è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Contro una Bolivia che non si è qualificata al Mondiale avendo perso la finale contro l’Iraq, l’avvicinamento dell’Algeria invece alla manifestazione che avrà inizio giovedì, potrebbe essere da sogno. C’è la possibilità di piazzare il quarto risultato utile di fila, la terza vittoria nelle ultime, appunto, quattro uscite.

L’ultima per la formazione “ospite” è stata davvero clamorosa in Olanda contro la formazione di Koeman. Una partita che ha messo in evidenza una grande tenuta difensiva della squadra africana che poi ha colpito e non è stata più ripresa. Ci sono degli elementi sicuramente importanti in questa rosa – anche se alcuni avanti con l’età – ma le qualità rimangono sempre uniche e quelle non invecchiano mai. Ora, l’Algeria è ovviamente ampiamente favorita e anche le quote che accompagnano questa vittoria ci indicano un grande distacco tra queste due squadre. Il compito quindi diventa un altro, cercare di vincere confermando la compattezza in fase di non possesso palla.

La Bolivia, d’altronde, contro la Scozia ha perso quattro a zero e non stiamo parlando di chissà quale nazionale europea così forte che ha sto grosso potenziale. In poche parole, di grattacapi per gli algerini non ce ne dovrebbero proprio essere. E andiamo a vedere insieme, sotto, come potrebbe davvero finire questo match.

Come vedere Bolivia-Algeria in diretta tv e in streaming

Bolivia-Algeria, in programma mercoledì alle 22:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria dell’Algeria è quotata 1.23 Goldbet e Lottomatica e SportBet. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Algeria vincente dentro un match che vedrà solamente gli africani riuscire a trovare la via della rete. Una partita decisamente indirizzata e segnata verso la formazione che sulla carta gioca in trasferta e che vuole arrivare al Mondiale nelle migliori condizioni possibili. Fisiche e mentali, soprattutto. Le probabili formazioni di Bolivia-Algeria BOLIVIA (4-3-3): Viscarra; Rocha, Haquin, Morales, Fernandez; Robson, Voca Moreno, Villamil; Ribera, Miguelito, Paniagua.

ALGERIA (4-3-3): Zidane; Abada, Mandi, Belaid, Ait-Nouri; Zerrouki, Bentaleb, Aouar; Mahrez, Gouiri, Amoura. POSSIBILE RISULTATO: 0-2