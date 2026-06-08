Pronostico RD del Congo-Cile: ultimi esperimenti in un clima surreale

RD del Congo-Cile è un’amichevole e si gioca martedì alle 17:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

È scoppiato un vero e proprio caos attorno a quest’amichevole, l’ultima che disputerà la Repubblica Democratica del Congo prima di partire per il Nordamerica. In origine si sarebbe dovuta giocare a La Linea de la Concepcion, in Spagna, al confine con Gibilterra, ma la sede è cambiata. Il motivo? “Prudenza sanitaria”, l’ha definita il sindaco della cittadina iberica che non ha concesso l’autorizzazione a causa dell’epidemia di Ebola che ormai da metà maggio sta affliggendo il paese africano (oltre 400 casi confermati e 62 decessi). La RD del Congo, infatti, sarà una delle ultime selezioni a mettere piedi negli Stati Uniti, dovendo rispettare una quarantena di 21 giorni prima di sbarcare negli USA.

Alla fine, dopo una lunga tiritera, il test con il Cile andrà in scena in Francia, a Orleans, probabilmente a porte chiuse. Per gli uomini di Sebastien Desabre si tratterà della seconda amichevole pre-Mondiale dopo l’incoraggiante pareggio strappato mercoledì scorso a Liegi, in Belgio, contro la più quotata Danimarca (0-0). Mbemba e compagni debutteranno il 17 giugno contro il Portogallo di CR7 a Houston, in Texas, match valido per il gruppo K, composto anche da Colombia e Uzbekistan. Si avvicina dunque un momento storico per la RD del Congo, che per la prima volta dal 1974 (quando si chiamava ancora Zaire) giocherà la fase finale di un campionato del mondo, pass ottenuto grazie al successo dello scorso marzo nella finale dello spareggio interzona con la Giamaica.

Il Cile invece i Mondiali li guarderà da casa. Ultima nel girone eliminatorio sudamericano, la Roja nei prossimi anni sarà chiamata ad una non semplice ricostruzione. La selezione di Nicolas Cordova è comunque reduce da una buona prestazione con il Portogallo, in cui è riuscita, pur non evitando la sconfitta (2-1), a limitare in qualche modo i danni contro una delle potenziali favorite per la vittoria del Mondiale.

Come vedere RD del Congo-Cile in diretta tv e in streaming

L’amichevole RD del Congo-Cile, in programma martedì alle 17:00 allo Stade de la Source di Orleans, in Francia, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

In un contesto a porte chiuse e con ritmi che difficilmente saranno forsennati, l’equilibrio tattico potrebbe farla da padrone. La solidità difensiva mostrata dai congolesi contro i danesi e la spettrale atmosfera suggeriscono una partita bloccata. Con la RD del Congo focalizzata sull’evitare infortuni prima del debutto con il Portogallo e un Cile ancora sterile in fase di manovra, le occasioni da gol potrebbero latitare. Scegliamo il segno Under 2.5: è probabile che la partita venga decisa da un singolo episodio o che si trascini stancamente verso un pareggio con pochissime marcature.

Le probabili formazioni di RD del Congo-Cile

RD DEL CONGO (5-3-2): Mpasi Nzau; Kalulu, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu, Wissa.

CILE (4-4-2): Vigouroux; Faundez, Roman, Maripan, Suazo; Gutierrez, Loyola, Pizarro, Osorio; Tapia, Arce.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1