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Pronostico Perù-Spagna: a De la Fuente torna il sorriso

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Perù-Spagna è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Dopo due pareggi di fila contro Egitto e Iraq, la Spagna deve tornare a vincere in questa ultima amichevole in vista del Mondiale. Si affronta il Perù, non uno scoglio così insormontabile, che ha vinto contro Haiti 2-1. E diciamo che Haiti non è la migliore nazionale in giro.

Pronostico Perù-Spagna
Pronostico Perù-Spagna: a De la Fuente torna il sorriso (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La Spagna, forse per la prima volta dopo diversi anni, non parte in questo caso con tutti i favori del pronostico al Mondiale. A De La Fuente manca una punta forte, una di quelle che fa la differenza. Ed è un problema da risolvere. Certo, c’è sempre Yamal, ma viene da un infortunio e non sembra essere proprio nelle migliori condizioni possibili. Ma se il talento del Barcellona si dovesse accendere davvero allora le cose potrebbero cambiare.

Di certo la Spagna in questa amichevole deve vincere. Perché solamente conquistando un’affermazione – anche netta e con diverse reti – potrebbe rimanere invariata l’autostima in questa squadra. Diciamo che l’impegno contro il Perù non sembra pericoloso sotto questo aspetto, anche perché in campo stavolta, a pochi giorni dall’inizio del Mondiale, in campo ci dovrebbero andare davvero i migliori. E quindi ci aspettiamo una semplice affermazione delle Furie Rosse.

Come vedere Perù-Spagna in diretta tv e in streaming

Perù-Spagna, in programma martedì alle 4, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

Spagna vincente in una gara da almeno tre reti complessive. Troppa poca cosa il Perù, in questo momento, per pensare di mettere in difficoltà una nazionale che ha assoluto bisogno di una vittoria per trovare l’entusiasmo che nel corso delle ultime amichevoli un poco si è perso.

Le probabili formazioni di Perù-Spagna

PERU’ (4-1-4-1): Gallesse; Sonne, Garces, Barco, Lopez; Carrillo, Noriega, Concha; Velez, Vidales, Cabrera.
SPAGNA (4-2-3-1): Raya; Porro, Pubill, Laporte, Grimaldo; Gavi, Zubimendi; Torres, Olmo, Baena; Iglesias.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3

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