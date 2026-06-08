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Pronostico Francia-Irlanda del Nord: Deschamps non vuole sbagliare

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Francia-Irlanda del Nord è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Non ci sono dubbi – almeno noi non ne abbiamo e non pensiamo ne possano avere altri – che la Francia sia la squadra più forte e più completa di questo Mondiale. Ma l’ultima amichevole, anche se c’è stato un grande turnover, non è stata bellissima: la sconfitta contro la Costa D’Avorio è subito da mettere alle spalle.

Pronostico Francia-Irlanda del Nord
Pronostico Francia-Irlanda del Nord: Deschamps non vuole sbagliare (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ultimo appuntamento prima del Mondiale per i francesi contro l’Irlanda del Nord, una sfida che i transalpini vogliono vincere per tornare al sorriso. Deschamps sembra essere orientato a mandare in campo i migliori per dare l’ultima possibilità di oliare i meccanismi di una squadra clamorosa. E se così fosse allora di pensieri su come dovrebbe finire questo match non è che ce ne possano essere. Parliamo, tra le altre cose, della nazionale prima nel ranking che va ad affrontare quella che occupa la posizione numero 70. Due mondi diversi, ma non serve la classifica per dircelo, e lo sappiamo tutti.

Nei tre precedenti che nella storia ci sono tra queste due squadre, tra le altre cose, la Francia non ha mai perso. Anzi, a dire il vero, ha sempre vinto segnando nove gol e subendone solamente uno. E, tra le altre cose, parliamo di moltissimi anni fa, quando probabilmente la Francia non era così forte come lo è adesso. Insomma, siamo sicuri tutti come questo match potrebbe andare a finire e andrà a finire.

Come vedere Francia-Irlanda del Nord in diretta tv e in streaming

Francia-Irlanda del Nord, in programma lunedì alle 21:10, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

La Francia si prenderà una vittoria senza problemi contro l’Irlanda del Nord dentro un match che potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. Probabilmente tutte da un lato, tra le altre cose.

Le probabili formazioni di Francia-Irlanda del Nord

FRANCIA (4-1-4-1): Maignan; Kounde, Konate, Upamecano, Hernandez; Tchouameni; Olise, Cherki, Akliouche, Thuram; Mbappé.
IRLANDA DEL NORD (3-4-2-1): Charles; Atcheson, McConville, Brown; Smyth, McDonnell, Charles, Devenny; Donley, Price; Reid.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

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