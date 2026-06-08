Pronostico Argentina-Islanda: Scaloni alla settima di fila

Argentina-Islanda è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla
Sei vittorie di fila per l’Argentina in questa fase di preparazione al Mondiale. Un buon viatico. Anche se c’è da dire che la squadra di Scaloni non è che abbia convinto del tutto. Intanto sono state tutte avversarie deboli, e poi molti uomini non sono quelli degli anni passati.
Detto questo, anche contro l’Islanda non è che ci dovrebbero essere chissà quali problemi. Un’altra amichevole molto soft per i campioni del Mondo in carica che si apprestano a vivere una serata molto semplice. E niente turnover, stavolta. Sì, tranne Messi – che dovrebbe di nuovo partire dalla panchina – tutti gli altri dovrebbero esserci dal primo minuto. L’Islanda, parliamoci chiaro, è pochissima cosa. Una nazionale che se aveva dimostrato nel corso degli anni passati un certo feeling anche con gli impegni in campo internazionali, negli ultimi è tornata nella sua dimensione.
Argentina insomma vincente, senza particolari problemi. E sotto vi diciamo tutto nel nostro pronostico.
Come vedere Argentina-Islanda in diretta tv e in streaming
Argentina-Islanda, in programma mercoledì alle 02:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Argentina è quotata 1.18 Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.62 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
La vittoria dell’Argentina non è in discussione. La squadra di Scaloni toccherà la settima vittoria di fila. La gara, tra le altre cose, dovrebbe regalare almeno tre reti complessive e solamente una formazione a segno. Quella campione in carica, ovviamente.
Le probabili formazioni di Argentina-Islanda
ARGENTINA (4-4-2): Musso; Giay, Romero, Martinez, Tagliafico; Simeone, Mac Allister, Fernandez, Gonzalez; Martinez, Almada.
ISLANDA (4-2-3-1): Valdimarsson; Thorhallsson, Gretarsson, Hermannsson, Magnusson, Tomasson; Ellertsson, G Thordarson, Baldursson, Gudmundsson; Oskarsson.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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