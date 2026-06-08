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Pronostico Almeria-Castellon: la finale è vicina

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Almeria-Castellon è la semifinale di ritorno dei playoff per raggiungere la Liga: formazioni e pronostico

L’uno a uno della scorsa settimana è evidente che metta l’Almeria davanti rispetto al Castellon. Una partita, questa, che deciderà la prima finalista dei playoff per la Liga. Il pareggio arrivato nel secondo tempo permette ai padroni di casa di guardare con molta fiducia alla sfida. Anche perché, nei precedenti, il fattore campo ha quasi sempre fatto la differenza.

Pronostico Almeria-Castellon
Pronostico Almeria-Castellon: la finale è vicina (Profilo Instagram Almeria) – Ilveggente.it

Nelle ultime cinque partite giocate in casa contro il Castellon infatti, l’Almeria ha vinto in 3 occasioni. Anche nell’ultima di campionato (uno a zero). Un segnale, questo, che si deve per forza di cose tenere in considerazione guardando a questo match. E poi c’è da dire che, anche la classifica finale della Segunda Division spagnola, mette in evidenza una squadra di casa superiore a quella ospite.

L’Almeria ha chiuso al terzo posto, il Castellon al quinto – anche se alla fine i punti di differenza sono stati due – ma gli ospiti in questo caso hanno raggiunto la possibilità dei playoff grazie alla differenza reti. Hanno sudato quindi fino all’ultima giornata. Un altro fattore, questo. Anche la stanchezza mentale (il Castellon ha avuto la testa impegnata fino all’ultimo secondo dell’ultimo match) può essere decisivo. Quindi diciamo Almeria, ovviamente.

Come vedere Almeria-Castellon in diretta tv e in streaming

Almeria-Castellon, in programma martedì alle 21, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti della Segunda Division spagnola. 

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Il pronostico

La vittoria dell’Almeria, crediamo in una gara da meno di tre reti complessivi vista l’altissima posta in palio, ci può stare. Per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima, e anche per la prova di forza e di tenuta dell’andata, i padroni di casa sono nettamente favoriti.

Le probabili formazioni di Almeria-Castellon

ALMERIA (4-2-3-1): Fernandez; Luna, Rodrygo Ely, Bonini, Munoz; Dzodic, Lopy; Baptistao, Arribas, Embarba; de la Fuente.
CASTELLON (4-4-2): Matthys; Gerenbarrena, Brignani, Jimenez, Alcazar; Calatrava, Ronaldo, Barri, Sanchez; Camara, Jakobsen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0

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