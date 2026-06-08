La stagione sull’erba inizia da Stoccarda: il pronostico di Davidovich Fokina-Bellucci

Bellucci unico italiano in gara a Stoccarda: il pronostico della partita d’esordio dell’azzurro, che affronterà lo spagnolo Davidovich Fokina.

Dalla terra rossa all’erba è un soffio, tanto è vero che, archiviato il Roland Garros, è già tempo, per i campioni dell’Atp, di dare il via ai grandi preparativi in vista di Wimbledon. Molti di loro si ritroveranno al Boss Open di Stoccarda, il cui tabellone principale vanta la presenza di diversi profili di rilievo, come Ben Shelton e Taylor Fritz. L’elemento di maggiore interesse per gli addetti ai lavori è tuttavia il ritorno ufficiale alle competizioni di Nick Kyrgios, che esordirà contro il francese Corentin Moutet.

Dopo il ritiro di Lorenzo Sonego, l’unico italiano in gara in Germania sarà Mattia Bellucci, alle prese con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. I precedenti storici tra i due tennisti professionisti registrano una situazione di perfetto equilibrio, con una vittoria per parte nei due incroci complessivi. L’incontro più recente risale al mese di febbraio sul cemento di Acapulco, partita in cui Bellucci si impose in due set con il punteggio di 6-3 6-3.

L’analisi del rendimento sulla superficie specifica mostra statistiche differenti. Davidovich Fokina ha più esperienza, mentre l’azzurro ha disputato un numero inferiore di match a livello Atp sui campi in erba. Questo potrebbe essere un fattore chiave, capace di ribaltare il bilancio degli H2H, ma la verità è che trattandosi di un esordio su una superficie nuova, dopo mesi di terra rossa, le variabili in ballo sono tantissime.

Davidovich Fokina-Bellucci: il pronostico

In base al rendimento storico sulla superficie e ai dati relativi all’efficacia del servizio nei tornei su erba, Davidovich Fokina parte con un margine di vantaggio nelle valutazioni oggettive. Tuttavia, il precedente stagionale a favore dell’azzurro ci fa ipotizzare che il favorito per la vittoria non avrà vita facile. Il pronostico finale pende dalla parte dello spagnolo, ma ci sono buone ragioni per pensare che la partita si risolverà in non meno di 20 game complessivi. La tendenza di entrambi a disputare match prolungati rende l’opzione di una sfida decisa al terzo set, o comunque con un numero elevato di game complessivi, lo scenario lineare più probabile.