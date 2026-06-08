I pronostici di lunedì 8 giugno: amichevoli internazionali

I pronostici di lunedì 8 giugno, continuano le amichevoli di preparazione ai Mondiali: in campo tra le altre Olanda, Francia e Spagna

Carmine Nunziata, formalmente commissario tecnico dell’Italia Under 20, torna sulla panchina dell’Under 21 (selezione già guidata dal 2023 al 2025) solo per quest’amichevole con l’Albania, dovendo sostituire Silvio Baldini, anche lui ct ad interim ma della nazionale maggiore. Quella di Nunziata sarà dunque un’Italia sperimentale, visto che Baldini per i due test con Lussemburgo e Grecia ha deciso di chiamare quasi esclusivamente elementi della sua U-21, allo scopo di mandare un segnale forte dopo la clamorosa eliminazione nei playoff di qualificazione al Mondiale nordamericano.

La retroguardia azzurra sarà inevitabilmente priva di un collaudato spartito difensivo a causa dei pochissimi allenamenti insieme, resta comunque la superiorità tecnica sull’Albania. Per questi motivi si può immaginare una vittoria degli azzurrini in una partita con entrambe le squadre a segno.

Proseguono in tanto le amichevoli di preparazione ai Mondiali: in campo Olanda, Francia e Spagna tutte favorite per la vittoria contro Uzbekistan, Irlanda del Nord e Perù.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 in Norvegia U21-Finlandia U21, Amichevole, ore 18:00

Vincenti

OLANDA (in Olanda-Uzbekistan, Amichevole , ore 20:45)

(in Olanda-Uzbekistan, Amichevole ore 20:45) FRANCIA (in Francia-Irlanda del Nord, Amichevole , ore 21:10)

(in Francia-Irlanda del Nord, Amichevole ore 21:10) SPAGNA (in Perù-Spagna, Amichevole, ore 04:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Olanda-Uzbekistan , Amichevole , ore 20:45

, , ore 20:45 Francia-Irlanda del Nord , Amichevole , ore 21:10

, , ore 21:10 Perù-Spagna, Amichevole, ore 04:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Italia U21-Albania U21, Amichevole, ore 18:15

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 5.54 GOLDBET ; 5.60 SPORTBET; 5.54 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Italia U21-Albania U21, Amichevole, ore 18:15