Pronostico Olanda-Uzbekistan: si deve cambiare registro

Olanda-Uzbekistan è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla
Tante occasioni, un paio davvero clamorose, ma nessun gol. L’Olanda in questo modo ha perso l’amichevole contro l’Algeria giocata in casa e adesso affronta l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro a New York. L’obiettivo è solo e uno: vincere.
Di qualità ce ne stanno parecchie dentro la squadra di Koeman che vuole arrivare in fondo alla manifestazione. E ha i mezzi per farlo. Ma si devono sbloccare gli attaccanti, evidentemente. Contro l’Algeria le polveri bagnate hanno fatto la differenza, mentre contro la truppa allenata dall’allenatore italiano il compito potrebbe essere meno complicato. Non certo, ma sicuramente con meno rischi.
La squadra uzbeka si presenta a questo match dopo aver perso contro il Canada, interrompendo una serie di 4 risultati utili di fila che avevano dato speranze di qualche soddisfazione. Ma appena il livello di è alzato un attimino ecco che sono venuti fuori tutti i limiti di questa formazione. Una situazione davvero complicata per Cannavaro, che sa benissimo di avere poche speranze al Mondiale. Si prospetta un’altra sconfitta contro una delle candidate alla vittoria finale.
Come vedere Olanda-Uzbekistan in diretta tv e in streaming
Olanda-Uzbekistan, in programma lunedì alle 20:45, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Olanda sicuramente vincente dentro una partita nella quale solamente la truppa di Koeman dovrebbe riuscire a trovare la via della rete. Un match indirizzato. Senza dubbio.
Le probabili formazioni di Olanda-Uzbekistan
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, de Jong; Summerville, Gakpo, Kluivert.
UZBEKISTAN (3-4-2-1): Nematov; Khusanov, Abdullaev, Asshuramotov; Sayief, Khamrobekov, Mozgovoy, Nasrullaev; Ganiev, Urunov; Shomurodov.
POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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