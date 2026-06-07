Pronostico Olanda-Uzbekistan: si deve cambiare registro

Olanda-Uzbekistan è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Tante occasioni, un paio davvero clamorose, ma nessun gol. L’Olanda in questo modo ha perso l’amichevole contro l’Algeria giocata in casa e adesso affronta l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro a New York. L’obiettivo è solo e uno: vincere.

Di qualità ce ne stanno parecchie dentro la squadra di Koeman che vuole arrivare in fondo alla manifestazione. E ha i mezzi per farlo. Ma si devono sbloccare gli attaccanti, evidentemente. Contro l’Algeria le polveri bagnate hanno fatto la differenza, mentre contro la truppa allenata dall’allenatore italiano il compito potrebbe essere meno complicato. Non certo, ma sicuramente con meno rischi.

La squadra uzbeka si presenta a questo match dopo aver perso contro il Canada, interrompendo una serie di 4 risultati utili di fila che avevano dato speranze di qualche soddisfazione. Ma appena il livello di è alzato un attimino ecco che sono venuti fuori tutti i limiti di questa formazione. Una situazione davvero complicata per Cannavaro, che sa benissimo di avere poche speranze al Mondiale. Si prospetta un’altra sconfitta contro una delle candidate alla vittoria finale.

Come vedere Olanda-Uzbekistan in diretta tv e in streaming

Olanda-Uzbekistan, in programma lunedì alle 20:45, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria dell’Olanda è quotata 1.23 Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.80 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Olanda sicuramente vincente dentro una partita nella quale solamente la truppa di Koeman dovrebbe riuscire a trovare la via della rete. Un match indirizzato. Senza dubbio. Le probabili formazioni di Olanda-Uzbekistan OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, de Jong; Summerville, Gakpo, Kluivert.

UZBEKISTAN (3-4-2-1): Nematov; Khusanov, Abdullaev, Asshuramotov; Sayief, Khamrobekov, Mozgovoy, Nasrullaev; Ganiev, Urunov; Shomurodov. POSSIBILE RISULTATO: 2-0