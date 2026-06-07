Pronostico Las Palmas-Malaga: un primo passo verso la finale

Las Palmas-Malaga è la semifinale d’andata dei playoff per raggiungere la Liga: formazioni e pronostico
Quattro partite per la promozione in Liga. Las Palmas e Malaga sono impegnati nella semifinale d’andata e quindi sanno benissimo di giocarsi tutto. Ovvio che gli ospiti – appunto per avere la possibilità di giocarsi il ritorno in casa – nell’arco dei 180 minuti appaiono favoriti. Ma il Las Palmas, almeno per quanto riguarda questo match, potrebbe mettere la testa avanti.
Entrambe hanno chiuso con lo stesso numero di punti la stagione regolare: un segnale del grande equilibrio che c’è stato. E, in stagione, il Malaga ha vinto sia in casa che in trasferta. Ma in questo caso non parliamo di una sfida della stagione regolare, ma di un match che mette in palio un posto per la finale. Ci aspettiamo ovviamente un Las Palmas voglioso di mettere il musetto davanti, una squadra che cercherà sin dai primi minuti del match di azzannare la partita e di metterla dalla propria parte. E il Malaga invece ad attendere, far passare nel caso la mareggiata iniziale, e poi colpire in contropiede. Una tattica comunque pericolosa.
Il Las Palmas ha chiuso la propria stagione con quattro vittorie nelle ultime cinque partite – mentre sono cinque i risultati utili di fila del Malaga – e con la sensazione di avere trovato uno stato di forma davvero importante. E quindi anche con un certo entusiasmo, la squadra di casa, si appresta a giocarsi tutte le possibilità. E trovare la prima vittoria stagionale contro il Malaga.
Come vedere Las Palmas-Malaga in diretta tv e in streaming
Las Palmas-Malaga, in programma domenica alle 21, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti della Segunda Division spagnola.
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Il pronostico
Solamente sulla questione NO GOL dovrebbe esserci la stessa falsa riga delle partite di campionato. Per il resto il Las Palmas dovrebbe riuscire a centrare la prima vittoria in stagione contro il Malaga che vorrebbe dire avere un piede in finale. Ma la qualificazione, comunque, si giocherà nella sfida di ritorno.
Le probabili formazioni di Las Palmas-Malaga
LAS PALMAS (4-4-2): Horkas; Marvin, Alex Suarez, Marmol, Clemente; Misayshiro, Rodriguez, Amatucci, Pedrola; Jese, Fuster.
MALAGA (4-2-3-1): Herrero; Puga, Murillo, Galilea, Ratifa; Merino, Lorenzo; Larrubia, Dotor, Munoz; Chupe.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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