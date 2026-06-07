Pronostico Colombia-Giordania: profumo di goleada contro la matricola

Colombia-Giordania è un’amichevole e si gioca nella notte tra domenica e lunedì all’01:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Colombia in settimana ha riscattato il doppio KO nelle amichevoli di marzo con Croazia (1-2) e Francia (1-3) rifilando un netto 3-1 al Costa Rica, selezione che non è riuscita a qualificarsi al Mondiale nordamericano. Se non fosse stato per il mancato clean sheet, i Cafeteros avrebbero sfiorato la perfezione. Dalla panchina hanno risposto presente i due potenziali trascinatori di questa rappresentativa: il veterano James Rodriguez, autore di un assist, e il bomber dello Sporting CP Luis Suarez, che ha messo la sua firma su uno dei tre gol con cui gli uomini di Nestor Lorenzo hanno sistemato i centramericani.

Non poteva mancare all’appello il fiore all’occhiello della Colombia, Luis Diaz, a referto anche lui con un gol e un assist. Il fortissimo esterno del Bayern Monaco, capace di brillare quest’anno sia in Bundesliga che in Champions League, è uno di quei giocatori in grado di fare la differenza, sempre e comunque. Lorenzo, insomma, può contare su un arsenale offensivo tutt’altro che indifferente e non stupisce che la sua Colombia non abbia trovato la via del gol solo in un’occasione nelle ultime 10 partite.

Numeri che in ogni caso fanno ben sperare in vista dell’esordio con l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro, in programma il 18 giugno (nel girone ci sono anche RD del Congo e Portogallo). L’ultimo test prima del debutto i Cafeteros lo giocheranno invece contro una nazionale che ai Mondiali ci sarà eccome, la matricola Giordania.

L’Al-Nashama, inserita nel girone J con Algeria, Austria e i campioni in carica dell’Argentina, è reduce da una brutta batosta nell’amichevole con la Svizzera (4-1), in cui sono emersi tutti i limiti rispetto a una selezione europea di cabotaggio medio-alto. Il KO con gli elvetici ha messo fine a una striscia di risultati positivi (considerando i tempi regolamentari) che durava da nove partite.

Come vedere Colombia-Giordania in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Colombia e Giordania, in programma nella notte tra domenica e lunedì all’01:00 allo Snapdragon Stadium di San Diego, negli USA, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Il divario tecnico e di passo tra le due selezioni è evidente. La Colombia vuole presentarsi all’esordio con l’Uzbekistan con il morale a mille e la fluidità della sua manovra offensiva garantisce una sfida ricca di marcature, contro una Giordania che ha mostrato preoccupanti lacune strutturali quando il livello degli avversari si alza. Con la profondità di rosa a disposizione e la qualità dei ricambi, la selezione di Lorenzo ha le carte in regola per mantenere una pressione costante nell’arco dei 90 minuti, trovando la via del gol in entrambe le frazioni di gioco.

Le probabili formazioni di Colombia-Giordania

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Munoz, Mina, Lucumì, Machado; Lerma, Castano; Arias, James Rodriguez, Campaz; Luis Suarez.

GIORDANIA (3-4-3): Al-Fakhouri; Al-Rousan, Abualnadi, Abu Dahab; Haddad, Al-Rawabdeh, Ayed, Abu Taha; Azaizah, Olwan, Al-Mardi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1