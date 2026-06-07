Pronostici vincente Mondiali 2026: le previsioni del supercomputer Opta

Pronostici vincenti per il Mondiale a 48 squadre: l’intelligenza artificiale di Opta analizza il tabellone e stila la top 20 delle favorite al titolo.

Neanche il tempo di archiviare le emozioni del campionato che è già tempo di dare il via ad un nuovo conto alla rovescia. Per gli appassionati di calcio, infatti, quella dell’11 giugno è senza dubbio una data da cerchiare in rosso sul calendario. Sarà quello, infatti, il giorno in cui avrà inizio il Mondiale di calcio 2026, un’edizione storica ed extralarge che già promette scintille.

Per la prima volta vi prenderanno parte 48 nazioni, pronte a darsi battaglia in 104 partite sparse tra Stati Uniti, Messico e Canada, fino alla finalissima del 19 luglio a East Rutherford. Un torneo immenso, imperdibile, orfano purtroppo dell’Italia, all’insegna dello spettacolo ma anche molto complesso sotto il profilo dei pronostici.

Fortuna che a fare chiarezza, in questo senso, ci ha pensato il supercomputer di Opta, che sappiamo essere non un semplice software di pronostici, ma un algoritmo di intelligenza artificiale avanzato che analizza milioni di dati storici. Per calcolare le percentuali di questo Mondiale, l’algoritmo non si è limitato a guardare i nomi sulla carta: ha incrociato lo stato di forma dei singoli giocatori, le prestazioni dei club nell’ultima stagione, lo storico delle nazionali nei grandi tornei e la difficoltà oggettiva del tabellone. Simulando l’intero torneo per ben 10mila volte, il sistema ha infine restituito la proiezione matematica più vicina alla realtà.

Mondiali 2026, Spagna in pole per la vittoria

Stando al verdetto da esso emesso, la grande favorita per il trionfo finale è la Spagna. La Roja, trascinata dal talento generazionale di Lamine Yamal e dall’esperienza di Rodri, guida le proiezioni con il 16,1% di chance di vittoria ed è l’unica Nazionale con oltre il 50% di probabilità di raggiungere i quarti di finale.

Subito dietro si accende la sfida tra le grandi potenze. La Francia di Kylian Mbappé è la seconda forza del torneo con il 13%; a ruota segue l’Inghilterra guidata da Thomas Tuchel e dal bomber Harry Kane, data all’11,2%. Leggermente più staccati i campioni in carica dell’Argentina: l’ultimo Mondiale di Lionel Messi parte da una base del 10,4% di possibilità di successo.

Più indietro, ma pronte a recitare il ruolo di mine vaganti, troviamo il Portogallo di Cristiano Ronaldo (7%), il Brasile di Carlo Ancelotti (6,6%) e la Germania di Nagelsmann (5,1%). Pochissime speranze, invece, per i tre Paesi ospitanti. Qui di seguito, le percentuali dettagliate fornite dal supercomputer di Opta.

Spagna: Quarti 52.1% | Semifinali 39% | Finale 25.6% | Vincente 16.1%

Francia: Quarti 47.9% | Semifinali 33.4% | Finale 21.2% | Vincente 13%

Inghilterra: Quarti 47.7% | Semifinali 30.3% | Finale 19% | Vincente 11.2%

Argentina: Quarti 45.2% | Semifinali 30.3% | Finale 18.1% | Vincente 10.4%

Portogallo: Quarti 40.2% | Semifinali 23.7% | Finale 13% | Vincente 7%

Brasile: Quarti 38.2% | Semifinali 22.1% | Finale 12.3% | Vincente 6.6%

Germania: Quarti 33.8% | Semifinali 20.2% | Finale 10.6% | Vincente 5.1%

Paesi Bassi: Quarti 29.5% | Semifinali 15.2% | Finale 7.9% | Vincente 3.6%

Norvegia: Quarti 27.2% | Semifinali 14.5% | Finale 7.4% | Vincente 3.5%

Belgio: Quarti 28.9% | Semifinali 12.8% | Finale 5.6% | Vincente 2.4%

Colombia: Quarti 22% | Semifinali 11.1% | Finale 5% | Vincente 2.1%

Marocco: Quarti 23.5% | Semifinali 10.6% | Finale 4.6% | Vincente 1.9%

Uruguay: Quarti 20.7% | Semifinali 10.4% | Finale 4.4% | Vincente 1.7%

Svizzera: Quarti 23.7% | Semifinali 10% | Finale 4.1% | Vincente 1.7%

Croazia: Quarti 18.6% | Semifinali 9.1% | Finale 3.9% | Vincente 1.6%

Ecuador: Quarti 19.3% | Semifinali 8.8% | Finale 3.7% | Vincente 1.4%

Giappone: Quarti 17% | Semifinali 7.4% | Finale 3.3% | Vincente 1.2%

Stati Uniti: Quarti 19.4% | Semifinali 8.2% | Finale 3.3% | Vincente 1.2%

Senegal: Quarti 14.2% | Semifinali 6% | Finale 2.4% | Vincente 1%

Messico: Quarti 24.2% | Semifinali 8.4% | Finale 3% | Vincente 1%