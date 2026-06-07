I pronostici di domenica 7 giugno: amichevoli internazionali

I pronostici di domenica 7 giugno, ci sono altre amichevoli internazionali, in campo anche l’Italia dei giovani impegnata in Grecia

L’Italia come tristemente noto non prenderà parte ai Mondiali del 2026, e così dopo l’amichevole in programma stasera contro la Grecia resterà semplicemente a guardare in attesa di capire quale sarà il nuovo commissario tecnico. Il CT ad interim Silvio Baldini difficilmente riuscirà a concedere il bis dopo la vittoria in trasferta sul Lussemburgo.

La Grecia è nazionale ben più competitiva e i giovani azzurri che pure hanno ben figurato nella scorsa amichevole dovrebbero stavolta pagare dazio. Per gli ellenici del resto è un’occasione d’oro per centrare comunque una vittoria di prestigio contro gli azzurri. L’unico successo della Grecia risale al 4 marzo 1972, quando si impose 2-1 in amichevole. Da allora l’Italia è rimasta imbattuta nei confronti diretti.

In campo andranno anche altre nazionali che invece al contrario dell’Italia saranno poi impegnate ai Mondiali: vittorie in arrivo per Ecuador, Croazia e Colombia rispettivamente contro Guatemala, Slovenia e Giordania.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL CASA 1-2 + MULTIGOL OSPITE 0-1 in Ecuador-Guatemala, Amichevole, ore 22:00

Vincenti

CROAZIA (in Croazia-Slovenia, Amichevole , ore 20:45)

(in Croazia-Slovenia, Amichevole ore 20:45) GRECIA O PAREGGIO (in Grecia-Italia, Amichevole , ore 21:00)

(in Grecia-Italia, Amichevole ore 21:00) COLOMBIA (in Colombia-Giordania, Amichevole, ore 01:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Ranheim-Strømmen, Obos-Ligaen, ore 17:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Danimarca-Ucraina , Amichevole , ore 18:30

, , ore 18:30 Marocco-Norvegia, Amichevole, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 4.17 GOLDBET ; 4.45 SPORTBET; 4.17 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Las Palmas-Malaga, Segunda Division, ore 21:00