Home » Pronostici » I pronostici di domenica 7 giugno: amichevoli internazionali

I pronostici di domenica 7 giugno: amichevoli internazionali

di

I pronostici di domenica 7 giugno, ci sono altre amichevoli internazionali, in campo anche l’Italia dei giovani impegnata in Grecia

L’Italia come tristemente noto non prenderà parte ai Mondiali del 2026, e così dopo l’amichevole in programma stasera contro la Grecia resterà semplicemente a guardare in attesa di capire quale sarà il nuovo commissario tecnico. Il CT ad interim Silvio Baldini difficilmente riuscirà a concedere il bis dopo la vittoria in trasferta sul Lussemburgo.

I pronostici di domenica 7 giugno: amichevoli internazionali (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

La Grecia è nazionale ben più competitiva e i giovani azzurri che pure hanno ben figurato nella scorsa amichevole dovrebbero stavolta pagare dazio. Per gli ellenici del resto è un’occasione d’oro per centrare comunque una vittoria di prestigio contro gli azzurri. L’unico successo della Grecia risale al 4 marzo 1972, quando si impose 2-1 in amichevole. Da allora l’Italia è rimasta imbattuta nei confronti diretti.

In campo andranno anche altre nazionali che invece al contrario dell’Italia saranno poi impegnate ai Mondiali: vittorie in arrivo per Ecuador, Croazia e Colombia rispettivamente contro Guatemala, Slovenia e Giordania.

Pronostici: la scelta del Veggente

MULTIGOL CASA 1-2 + MULTIGOL OSPITE 0-1 in Ecuador-Guatemala, Amichevole, ore 22:00

Vincenti

  • CROAZIA (in Croazia-Slovenia, Amichevole, ore 20:45)
  • GRECIA O PAREGGIO (in Grecia-Italia, Amichevole, ore 21:00)
  • COLOMBIA (in Colombia-Giordania, Amichevole, ore 01:00)
Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Ranheim-Strømmen, Obos-Ligaen, ore 17:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici vincenti su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Danimarca-Ucraina, Amichevole, ore 18:30
  • Marocco-Norvegia, Amichevole, ore 21:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 4.17 GOLDBET ; 4.45 SPORTBET; 4.17 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X in Las Palmas-Malaga, Segunda Division, ore 21:00

 

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni